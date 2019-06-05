- 12:52 Политика тебя не отпускает: Лукашенко отреагировал на возвращение Кучмы в переговоры по Донбассу
- 12:48 Индийский Олег Винник покорил сеть зажигательным танцем
- 12:48 "Чернобыль" от HBO: смотреть онлайн 5 серию на украинском языке
- 12:48 Зеленский неожиданно высказался в адрес Супрун: "Слава Богу, у меня другой врач"
- 12:41 Депутат Муха передала автомобиль в детдом семейного типа в Святошинском районе Киева
- 12:33 В мае на Донбассе погибло девять украинских военных: имена героев
- 12:20 Нидерланды – Англия: где смотреть онлайн матчи финального турнира Лиги наций
- 12:18 Путин может начать большую войну: на Западе озвучили важное предупреждение
- 12:15 Когда украинцы смогут рассчитываться е-гривней
- 12:13 "Совок" никуда не делся: в сети ярко отреагировали на конец сериала "Чернобыль" от HBO
- 12:01 Украина – Колумбия: онлайн трансляция матча ¼ финала чемпионата мира
- 11:55 Свободы все меньше: Freedom House заметила опасную тенденцию в Украине
Свободы все меньше: Freedom House заметила опасную тенденцию в Украине
В Украине показатель уровня гражданских свобод в 2018 году снизился с 3 до 2 баллов по 4-балльной шкале, на что, в частности, повлияли нападения на активистов и журналистов. Ранее сообщалось о задержании полицией в Ровно активистов, которые выступали за импичмент президента Украины Владимира Зеленского.
К таким выводам пришли в международной правозащитной организации Freedom House, эксперты которой подготовили ежегодный отчет, в котором фиксируется 13-е подряд снижение глобального уровня демократии в мире, сообщает «Радио Свобода».
Снижение показателей в Украине связано, среди прочего, с ростом активности праворадикальных движений, нападениями на журналистов, общественных активистов и членов меньшинств, попыткой сорвать общественные обсуждения некоторых тем и противодействием акциям сексуальных меньшинств. Правозащитники утверждают, что власти не провела эффективные расследования подобных инцидентов.
Составители отчета вспомнили не только нападения на сотрудников массмедиа, но и агрессию в отношении представителей ромской национальности, а также отсутствие прогресса в расследовании преступлений, совершенных в последние месяцы работы администрации бывшего президента Виктора Януковича в конце 2013 и начале 2014 годов.
В отчете также подчеркивается, что с момента вызванного протестами отстранения от власти Виктора Януковича в 2014 году, Украина внедрила ряд положительных реформ, но коррупция остается системной, и попытки борьбы с ней реализуются лишь частично.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Черкассах избили известного местного журналиста Вадима Комарова. Мужчину с разбитой головой, лежащего на улице, увидели прохожие, которые и вызвали ему «скорую».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!