Украина

Свободы все меньше: Freedom House заметила опасную тенденцию в Украине

В Украине показатель уровня гражданских свобод в 2018 году снизился с 3 до 2 баллов по 4-балльной шкале, на что, в частности, повлияли нападения на активистов и журналистов. Ранее сообщалось о задержании полицией в Ровно активистов, которые выступали за импичмент президента Украины Владимира Зеленского.

К таким выводам пришли в международной правозащитной организации Freedom House, эксперты которой подготовили ежегодный отчет, в котором фиксируется 13-е подряд снижение глобального уровня демократии в мире, сообщает «Радио Свобода».

Снижение показателей в Украине связано, среди прочего, с ростом активности праворадикальных движений, нападениями на журналистов, общественных активистов и членов меньшинств, попыткой сорвать общественные обсуждения некоторых тем и противодействием акциям сексуальных меньшинств. Правозащитники утверждают, что власти не провела эффективные расследования подобных инцидентов.

Составители отчета вспомнили не только нападения на сотрудников массмедиа, но и агрессию в отношении представителей ромской национальности, а также отсутствие прогресса в расследовании преступлений, совершенных в последние месяцы работы администрации бывшего президента Виктора Януковича в конце 2013 и начале 2014 годов.

В отчете также подчеркивается, что с момента вызванного протестами отстранения от власти Виктора Януковича в 2014 году, Украина внедрила ряд положительных реформ, но коррупция остается системной, и попытки борьбы с ней реализуются лишь частично.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Черкассах избили известного местного журналиста Вадима Комарова. Мужчину с разбитой головой, лежащего на улице, увидели прохожие, которые и вызвали ему «скорую».

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