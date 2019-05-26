Украина

В Ровно задержали парня и девушку, пикетировавших с плакатами "Импичмент Зеленскому": в сети волна возмущения

В Ровно полиция задержала участников несанкционированного митинга за импичмент президента Украины Владимира Зеленского. Свою акцию молодые люди проводили на местном Майдане Незалежности.

Они заявили, что президент нарушил закон, назначив своих друзей на главные должности страны.

Правоохранители составили на 20-летнего парня и 16-летнюю девушку протоколы о совершении административного правонарушения по статье 185−1 Кодекса («Нарушенеие порядка и организации проведения собраний, митингов, уличных походов и демонстраций»). Кроме того, протокол составлен на мать несовершеннолетней. Материалы полиция готовит к направлению в суд.

В сети возмутились поведением правоохранителей. Авторам гневных записей ситуация напомнила российскую, где за подобные несанкционированные митинги можно получить реальный срок.

«В этом событии настораживают следующие вещи: 1. Спикер ГУНП, майор, вслух говорит о «несанкционированности», 2. Полицейская репрессия направляется не только на якобы виновных, но и на их ближайшее окружение, 3. Незаконность задержания в виде «приглашения», — написал Олег Мартыненко.

А юрист Алексей Плотников в сети позавидовал коллеге, который возьмется защищать задержанных.

«Завидую юристу, который поведёт это дело. Дело жирнющее, заведомо выигрышное и резонансное», — написал он.

Напомним, в Украине все громче критикуют Зеленского за невыполнение обещания внести в Раду законопроет об импичменте президента.



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