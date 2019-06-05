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Украина

В мае на Донбассе погибло девять украинских военных: имена героев

12:33 5 июня 2019 38
Горящая свеча
Инф. «ФАКТОВ»

В мае 2019 года подразделения Объединенных сил потеряли в боях на Донбассе девять бойцов, младшему из которых было всего 25 лет. Ранее сообщалось, что в районе населенного пункта Новоселовка Вторая в автомобиль ГАЗ-66 ВСУ попала противотанковая управляемая ракета — погибли двое украинских воинов.

«Боевые потери Украины. Май 2019-го. В мае наша страна потеряла девять защитников. Самым младшим было всего 25», — говорится в комментарии к видео, выложенному в социальные сети InfoResist.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в апреле 2019 года в районе операции Объединенных сил на Донбассе погибли пятнадцать украинцев: 13 военнослужащих, врач, пиротехник ГосЧС.

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