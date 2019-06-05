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В мае на Донбассе погибло девять украинских военных: имена героев
В мае 2019 года подразделения Объединенных сил потеряли в боях на Донбассе девять бойцов, младшему из которых было всего 25 лет. Ранее сообщалось, что в районе населенного пункта Новоселовка Вторая в автомобиль ГАЗ-66 ВСУ попала противотанковая управляемая ракета — погибли двое украинских воинов.
«Боевые потери Украины. Май 2019-го. В мае наша страна потеряла девять защитников. Самым младшим было всего 25», — говорится в комментарии к видео, выложенному в социальные сети InfoResist.
Боевые потери Украины. Май 2019-го— InfoResist (@InfoResist) 3 июня 2019 г.
В мае наша страна потеряла девять защитников.
Самым младшим было всего 25. pic.twitter.com/DoSr9q34YO
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в апреле 2019 года в районе операции Объединенных сил на Донбассе погибли пятнадцать украинцев: 13 военнослужащих, врач, пиротехник ГосЧС.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..