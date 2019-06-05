ВСУ понесли потери на Донбассе: первые подробности

Украина

На Донбассе в результате обстрела боевиками позиций ВСУ погибли два украинских воина, еще трое были ранены. Ранее сообщалось о трагической гибели на Донбассе военнослужащего отдельной десантно-штурмовой бригады старшего сержанта Забавы Вадима Владимировича.

Как сообщают в штабе операции Объединенных сил, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 16 раз обстреливали позиции ВСУ, в том числе, и с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм. Также огонь велся из противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, станковых гранатометов. В районе населенного пункта Золотое-4 по нашим защитникам работал снайпер.

«На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 4 июня один боевик был уничтожен, еще один — ранен», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», эксперт по вопросам национальной безопасности и обороны в Украинском институте будущего Глен Грант, комментируя заявление Владимира Зеленского о том, что для прекращения войны на Донбассе достаточно просто «перестать стрелять», назвал президента Украины «мечтателем»: «С медведем надо обращаться по-медвежьи. Если вы прекратите стрелять, а другая сторона нет, то вы будете выглядеть слабаками, Путин почувствует, что он выиграет и продолжит двигаться вперед. Поэтому эту мечту невозможно реализовать».

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