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"Это карма": в России мэр споткнулась и упала во время осмотра улиц города (видео)

В сеть выложили курьезное видео, снятое в Омске (Российская Федерация), где мэр города, осматривая улицы, оступилась возле большой кучи щебня и упала. Ранее сеть насмешило видео, снятое в одной из школ Владивостока, где запущенная в небо «пятерка» превратилась в «двойку».

«Еще одно доказательство существования кармы. Мэр Омска споткнулась на яме и упала в грязь во время осмотра улиц города», — говорится в комментарии к видео, которое в Twitter выложил «Лентач».

Ещё одно доказательство существования кармы. Мэр Омска споткнулась на яме и упала в грязь во время осмотра улиц города pic.twitter.com/nCNmA67dRe — Лентач (@oldLentach) 5 июня 2019 г.

Интернет-пользователи, видимо, сильно озабоченные состоянием дорог в своих городах, живо комментировали видеоролик.

«Это до невозможности прекрасно. И это не злорадство, ничуть. Это — справедливость».

«Не хочется злобствовать, но это можно смотреть вечно».

«Владимир Владимирович и Дмитрий Анатольевич вы когда на прогулку по городам страны?»

«Ямы: это не мы начали эту войну!»

«Мне мерещится, или там в конце слово „потрачено“?»

«В следующий раз канализационные люки пусть проверит».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети опубликовали курьезное видео, снятое автомобилистами, проезжавшими по мосту через бухту Золотой Рог в российском Владивостоке. На кадрах видно, как четверо парней, накрывшись желтым картонным макетом автобуса, идут в общем потоке машин.

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