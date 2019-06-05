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"Это карма": в России мэр споткнулась и упала во время осмотра улиц города (видео)
В сеть выложили курьезное видео, снятое в Омске (Российская Федерация), где мэр города, осматривая улицы, оступилась возле большой кучи щебня и упала. Ранее сеть насмешило видео, снятое в одной из школ Владивостока, где запущенная в небо «пятерка» превратилась в «двойку».
«Еще одно доказательство существования кармы. Мэр Омска споткнулась на яме и упала в грязь во время осмотра улиц города», — говорится в комментарии к видео, которое в Twitter выложил «Лентач».
Ещё одно доказательство существования кармы. Мэр Омска споткнулась на яме и упала в грязь во время осмотра улиц города pic.twitter.com/nCNmA67dRe— Лентач (@oldLentach) 5 июня 2019 г.
Интернет-пользователи, видимо, сильно озабоченные состоянием дорог в своих городах, живо комментировали видеоролик.
«Это до невозможности прекрасно. И это не злорадство, ничуть. Это — справедливость».
«Не хочется злобствовать, но это можно смотреть вечно».
«Владимир Владимирович и Дмитрий Анатольевич вы когда на прогулку по городам страны?»
«Ямы: это не мы начали эту войну!»
«Мне мерещится, или там в конце слово „потрачено“?»
«В следующий раз канализационные люки пусть проверит».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети опубликовали курьезное видео, снятое автомобилистами, проезжавшими по мосту через бухту Золотой Рог в российском Владивостоке. На кадрах видно, как четверо парней, накрывшись желтым картонным макетом автобуса, идут в общем потоке машин.
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