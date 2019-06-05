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В Киеве «заминировали» Институт рака: эксклюзивные фото
Утром 5 июня на электронную почту Института рака пришло письмо, в котором неизвестные предупредили о минировании лечебного учреждения. В нем говорится: «Здание заминировано. Заложена бомба с часовым механизмом на 24 часа. Это месть Украине за вчерашний обстрел Донецка».
В Институт рака уже прибыла пожарная служба. Пиротехники готовятся обследовать все здания. Поликлиника закрыта. Хирурги не прекращают начатые операции, но запланированные вмешательства пока отменены.
Ходячим больным предложено покинуть территорию лечебного учреждения. Тяжелые пациенты пока остаются в палатах. В ближайшее время будет принято решение об их эвакуации.
Напомним, в мае в Киеве «заминировали» больницу: пациенты после операций оказались на улице.
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