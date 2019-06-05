Дожди и жара выше +30: синоптик рассказала о погоде 6 июня

Общество

В четверг, 6 июня, как и в предыдущие дни, в Украине будет жарко и вновь пройдут дожди с грозами, а местами — и сильные ливни, сопровождаемые шквальным ветром и градом.

Такой прогноз дает синоптик Наталья Диденко, по словам которой днем 6 июня меньшая вероятность дождей — на Левобережье, в восточных, юго-восточных и центральных областях.

«Температура воздуха в Украине ожидается днем + 25 + 30 градусов, на востоке и юге местами — до +32 градусов, на западе + 23 + 27 градусов. В Киеве кратковременные дожди будут чередоваться с солнцем, максимальная температура воздуха достигнет +27 +28 градусов», — прогнозирует синоптик.

В то же время Наталья Диденко предупреждает, что в ближайшее время температура воздуха в Киеве будет расти и достигнет + 30 + 33 градусов.

«Словом, сезонная синоптическая ситуация — ливни, грозы, жара, буйство роз, равнодушные обыватели и неравнодушные граждане, все любят лето, каким бы оно ни было», — пишет синоптик на своей страничке в социальных сетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», наши предки считали, что хорошая погода на Вознесение, которое православные и греко-католики отмечают 6 июня, является, во-первых, залогом большого урожая, во-вторых, продержится до дня Святого Михаила (21 ноября). Дождь же в этот день предрекает дождливое, холодное лето с большим количеством гроз. Кроме того, это плохая примета для урожая и для здоровья как людей, так и скота. Эксклюзивный материал об этом празднике читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Вознесение Господне: чего нельзя делать в этот день, а какие традиции стоит соблюсти».

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