Украина

Прогноз погоды на 5 июня: дожди со шквалами и жара

В среду, 5 июня, синоптики прогнозируют в Украине переменную облачность, кратковременные дожди, а в отдельных районах — град, грозы и шквалы. При северо-восточном ветре 5−10 м/сек местами возможны шквалы 15−20 м/сек. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

При этом в Киеве ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +25…+27 градусов.

На западе Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, днем кое-где град, ветер юго-восточный, 5−10 м/с, днем местами шквалы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+18 градусов, днем +21…+28 градусов.

В Карпатах местами кратковременный дождь, гроза, днем кое-где град и шквалы 15−20 м/с, температура ночью +11…+16 градусов, днем +17…+22 градуса. В Моршине местами кратковременный дождь, гроза, днем кое-где град и шквалы 15−20 м/с, температура ночью +14…+16 градусов, днем +23…+25 градусов. В Трускавце местами кратковременный дождь, гроза, днем кое-где град и шквалы 15−20 м/с, температура ночью +14…+16 градусов, днем +25…+27 градусов. В Сваляве местами кратковременный дождь, гроза, днем кое-где град и шквалы 15−20 м/с, температура ночью +14…+16 градусов, днем +24…+26 градусов.

На севере страны переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +23…+28 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, дождь, гроза, днем местами существенный дождь, кое-где град, ветер юго-восточный, 5−10 м/с, днем местами шквалы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +23…+28 градусов.

На востоке государства переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем без осадков, ветер юго-восточный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+20 градусов, днем +25…+31 градус.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью местами кратковременный дождь, днем дождь, местами существенный дождь, грозы, днем местами град, ветер юго-восточный, 5−10 м/с, днем местами шквалы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +15…+21 градус, днем +24…+31 градус. В Крыму переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +25…+30 градусов. В Ялте местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью +17…+19 градусов, днем +27…+29 градусов.

4 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +21…+25 градусов; в Днепре возле Киева +22 градуса.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Украина остается практически самой «жаркой» страной Европы: так, в среду во Франции, Великобритании и местами даже в Испании и Португалии, будет холодно — дожди и температура воздуха до + 10 + 15 градусов.

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