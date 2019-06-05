Политика

В Раду проходят пять партий: обнародованы свежие рейтинги

На внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля в парламент попадают пять партий: «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос». Это следует из результатов опроса социологической группы «Рейтинг».

Так, рейтинг партий возглавляет президентская партия «Слуга народа», которую готова поддержать почти половина избирателей — 48,2% среди тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.

Также, согласно опросу, пятипроцентный проходной барьер преодолевают «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 10,7%, «Европейская Солидарность» — 7,8%, «Батькивщина» — 6,9% и партия «Голос» — 5,6%.

Еще две партии имеют шансы попасть в Раду, если учесть статистическую погрешность исследования — «Сила и честь» с 4.3% и «Гражданская позиция» с 3%.

В ходе опроса всего по Украине было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет методом личного интервью за период с 29 мая по 3 июня.

Как писали «ФАКТЫ», рейтинги партий у разных социологических служб отличаются, но эксперты уверены, что у Зеленского есть шансы сформировать однопартийное большинство в Верховной Раде и таким образом сконцентрировать в одних руках всю полноту власти в Украине.

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