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В Раду проходят пять партий: обнародованы свежие рейтинги
На внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля в парламент попадают пять партий: «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос». Это следует из результатов опроса социологической группы «Рейтинг».
Так, рейтинг партий возглавляет президентская партия «Слуга народа», которую готова поддержать почти половина избирателей — 48,2% среди тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.
Также, согласно опросу, пятипроцентный проходной барьер преодолевают «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 10,7%, «Европейская Солидарность» — 7,8%, «Батькивщина» — 6,9% и партия «Голос» — 5,6%.
Еще две партии имеют шансы попасть в Раду, если учесть статистическую погрешность исследования — «Сила и честь» с 4.3% и «Гражданская позиция» с 3%.
В ходе опроса всего по Украине было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет методом личного интервью за период с 29 мая по 3 июня.
Как писали «ФАКТЫ», рейтинги партий у разных социологических служб отличаются, но эксперты уверены, что у Зеленского есть шансы сформировать однопартийное большинство в Верховной Раде и таким образом сконцентрировать в одних руках всю полноту власти в Украине.
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