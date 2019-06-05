Outox и Nanoprotec собрали в Киеве рекордное число суперкаров

Украина

на заметку потребителю

Компания Nanoprotec собрала на своем автосервисе рекордное количество суперкаров. Эксклюзивный показ лучших автомобилей страны состоялся 23 мая, в рамках торжественного старта пробега Outox Super Cars Run.

По словам участников и гостей мероприятия, столь масштабного слета суперкаров и грандиозного шоу в Украине еще не было — гремел весь Киев, а владельцы экзотических авто съезжались на станцию Нанопротек со всех уголков страны аж до глубокой ночи.

На торжественной демонстрации суперкаров участники пробега могли продегустировать Outox и авторские коктейли на его основе. Что это? Outox (правильно произносить Аутокс, хотя некоторые говорят Оутокс) — это натуральный газированный напиток на основе фруктозы и витамина С. Уникальная формула делает Аутокс единственным на рынке напитком, который помогает выводить токсические соединения и уменьшает эффект похмелья. Поддержкой этого и других мероприятий Outox в Украине выступает за драйв и эмоции в здравом уме и твердой памяти.

В рамках вечеринки на СТО Nanoprotec все желающие могли не только полюбоваться шедеврами автопрома культовых марок, а и получить незабываемые впечатления от битбокс шоу, а также битвы диджеев и брейкданс. Особый интерес у гостей мероприятия вызвал TWERK battle с королевами ягодиц и бедер.

Outox-вечеринку на станции Нанопротек посетили не только владельцы эксклюзивных авто, а и звезды шоу-бизнесы и именитые представители автоиндустрии. В числе гостей был замечен телеведущий Тимур Мирошниченко, а Егор Крутоголов из Дизель-шоу приехал всей семьей. Не проехал мимо и Макс Шкиндер, дизайнер суперкаров McLaren, который родился в Украине, но живет и работает в Лондоне. К слову, для этих и других почетных гостей был на закромах автосервиса был припрятан большой сюрприз — уникальный и неповторимый бэтмобиль длиной 6 с половиной метров!

После затянувшегося мероприятия на следующий день участники пробега запаслись Аутоксом и торжественно отправились из Киеву в Одессу, где их ждала коктейльная OUTOX вечеринка в ресторане REEF.

Утром 25 мая Жемчужина у моря стала местом парада статусных авто, по завершению которого состоялся драгрейсинг (гонки на ускорение).

Завершился всеукраинский пробег суперкаров в клубе Ibiza торжественным награждением победителей соревнований.

Дальше — больше! Nanoprotec и Outox намерены организовать еще более грандиозное и зрелищное мероприятие, в рамках которого будет не только показ эксклюзивных авто, а и концертная программа с участием мировых звезд шоу-бизнеса!

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter