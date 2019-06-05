Создатели сериала "Чернобыль" показали место съемок: фото главных локаций

Украина

Съемки нашумевшего сериала «Чернобыль», в основном проходили в Литве. Как пишет Delfi, к поиску мест для съемок приступили еще осенью 2016 года. Припять, окрестности Чернобыля, Москва — почти все создавалось в Литве.

В сериале можно увидеть больше 40 разных мест балтийского государства, было снято 1000 часов.

Эпизод первой серии, когда жители Припяти стоят на мосту, не зная, что же произошло на атомной станции, сняли в Каунасе, в Петрашюнай, на ул. M.Гимбутене. Там есть уже неиспользуемый мост.

Квартира главного героя Валерия Легасова снята в интересном доме ар-деко на проспекте Витауто, 58. Жуткая московская больница номер 6, куда везли спасателей из Припяти, была создана в бывшем 8-м здании Каунасского технологического университета, на ул. Кястучё, 27. Сейчас это здание приватизировано. На радиозаводе на Саванорю, 66, снимали тюрьму КГБ и кабинет института атомных исследований.

«Чернобыль» снимали и в бывшем ангаре, где ремонтировали вертолеты, на проспекте Эуропос, 27. В Кедайняй, на ул. Хемику, создавали сцену из 4-й серии, где пожарные обрабатывают дом химическими веществами.

Самое известное место в Вильнюсе — Фабийонишкес, район на севере столицы, стал «Припятью».

«Он прекрасно отразил идею Припяти — идеалистический советский город будущего. Фабийонишкес выстроен симметрично, поэтому прекрасно подходит для отражения тенденции советского времени, его архитектуры, стиля: формы зданий агрессивны, превалирует бетон, серость», — заметил глава компании Baltic locations Йонас Шпокас.

В 4-й серии видна деревенька Дидеи Кабишкяй. Там и в Лайчай (Вевисский район) местные жители все лето не могли косить траву, чтобы создать картину брошенного Чернобыля.

Саму станцию снимали в Игналине, в полутора часах езды от литовской столицы.

«В сериале виден весь мир атомной электростанции, за исключением взорвавшейся части. Все было снято на ИАЭС — экстерьер, окрестности. Пожарные, водолазы, приезд шахтеров. Атмосфера ИАЭС уникальная, воссоздать где-то еще подобное невозможно. Вместе с тем, это важный стратегический объект в Литве, снимать там было сложно», — заметил Шпокас.

«Только на ИАЭС можно ощутить, насколько велика АЭС. Увидеть реакторы, походить над ними — в Литве нет второго объекта, похожего на этот своим масштабом, размером, важностью», — добавил Шпокас.

Все же часть съемок сериала проходила и в Украине. Эпизоды снимали на улице Богдана Хмельницкого, а также в кварталах от Пушкинской до Владимирской. Это было в июне прошлого года.

Тогда специально перекрывали движение и пускали исключительно общественный транспорт и машины, которые можно было увидеть на киевских улицах в конце 80-х.

Кроме того, меняли вывески, убирали рекламу, развешивали советские агитационные плакаты, ставили газетные киоски с газетами, выходившими в СССР. Здание «Укринформа» превратили в Музыкальную школу № 132.

Небольшой эпизод, вошедший в третью серию, снимали на Подоле недалеко от кинотеатра «Жовтень». Это были кадры эвакуации киевлян. Массовка вся была украинской — киевляне и жители пригородов.

Как сообщали «ФАКТЫ», пятую часть американского мини-сериала «Чернобыль» «Вечная память», премьера которой состоялась 3 июня, можно посмотреть на украинском языке.

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