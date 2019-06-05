"Чернобыль" от HBO: смотреть онлайн 5 серию на украинском языке

Украина

Пятую часть американского мини-сериала «Чернобыль» «Вечная память», премьера которой состоялась 3 июня, можно посмотреть на украинском языке.

Эта серия посвящена, в основном, суду над теми, кого в СССР сочли виновными в Чернобыльской катастрофе. На скамье подсудимых оказались директор ЧАЭС Виктор Брюханов, заместитель главного инженера ЧАЭС Анатолий Дятлов, главный инженер ЧАЭС Николай Фомин.

Показания дает Борис Щербина, выступая как свидетель и как глава правительственной комиссии по ликвидации последствий Чернобыльской аварии.

Суд слушает Ульяну Хомюк и Валерия Легасова. Их слова расходятся с официальной версией. Легасов сообщает засекреченную информацию о Ленинградской АЭС. После этого его арестовывают офицеры КГБ. Легасову сообщают, что его показания не попадут в отчеты советской прессы и телевидения. Кроме того, ему запрещено впредь говорить с кем-либо о Чернобыле, он никогда не сможет работать по специальности.

Посмотреть последнюю серию можно по ссылке.

Напомним, мини-сериал «Чернобыль» вышел на экраны 6 мая 2019 года и за неполный месяц стал самым популярным телесериалом в истории. В базе IMDB ленте поставили 9,7 балла по 10-балльной шкале.

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