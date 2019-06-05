Самолет не долетел: в турецком аэропорту застряли сотни украинских туристов

Происшествия

Украинских туристов, летевших на отдых в турецкий Мармарис, из-за проблем с самолетом высадили в аэропорту Анталии. Борт из-за технической неисправности не долетел до аэропорта Даламана. Об этом в Facebook сообщила Таня Евтушенко.

360 человек, многие с детьми, два часа вынуждены сидеть в неизвестности, не имея никакой информации. К тому же в аэропорту нет представителя туристической фирмы, где были приобретены путевки.

В скандал попало турагенство «Анекс-тур» и авиакомпания Azur Air.

«Люди все в ярости, обещают через 20 минут починить самолёт. То есть за жизни 360 человек никто отвечать не собирается и гарантий нет, что самолёт долетит. И замену борта нам никто не сможет сделать!!!», — возмущена женщина.

Ранее «ФАКТЫ» писали о туристах, застрявших в аэропорту «Борисполь» по вине авиакомпании SkyUp. А также о том, как по вине этого авиаперевозчика украинцы несколько дней не могли вылететь из Шарм-аль-Шейха.

Эксклюзивный материал о том, как возвращались в Украину застрявшие в Египте туристы, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Люди в истерике едва не заблокировали аэропорт: чем закончился скандал с украинскими туристами в Египте».

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