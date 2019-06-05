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Происшествия

В аэропорту "Борисполь" застряли сотни туристов: что случилось

14:28 5 июня 2019 121
Пассажиры в «Борисполе»
Инф. «ФАКТОВ»

Авиакомпания SkyUp, чьи пассажиры несколько дней не могли вернуться из Шарм-эль-Шейха в Украину, вновь оказалась в центре скандала с туристами, которые должны были вылететь из Украины в Египет.

Как сообщает «Сегодня», со ссылкой на одного из застрявших в «Борисполе» пассажиров, их рейс должен был улететь в Шарм-эль-Шейх в 00:05 5 июня. «Мы прошли регистрацию 4 июня в 22:40. Всю ночь и полдня мы не можем никак улететь. До 3:00 на нас никто не обращал внимание. И лишь благодаря тому, что мы блокировали вылет следующего самолета, в 3:15 к нам вышел представитель авиакомпании», — рассказал Дмитрий, застрявший в аэропорту вместе с еще двумя сотнями туристов, 70 из которых — дети.

По его словам, пассажирам сообщили о технической поломке. Об их устройстве на ночь никто не позаботился, а прибывшие в аэропорт полицейские занялись «охраной представителей компании». «Мы находились в аэропорту всю ночь. Лето, жара, детей сколько… И лишь в семь утра представитель авиакомпании предложил нам воду», — рассказал турист и добавил, что пассажиры написали коллективную жалобу на авиакомпанию.

Эксклюзивный материал о том, как возвращались в Украину застрявшие в Египте туристы, читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Люди в истерике едва не заблокировали аэропорт: чем закончился скандал с украинскими туристами в Египте».

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