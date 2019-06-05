Рынок электроэнергии должен быть введен вовремя, — Кабмин

Украина

Новый рынок электроэнергии должен быть введен 1 июля. Других вариантов правительство не рассматривает. Такое заявление прозвучало на заседании правительства 5 июня.

«Парламент определил, что рынок должен быть принят 1 июля и введен в действие в соответствии с Законом Украины. Сегодня нет никаких вариантов, кроме как вводить рынок», — заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, цены на электроэнергию для населения с введением рынка не вырастут. Он также сообщил, что правительство приняло все технические решения для запуска рынка.

«Вторая позиция — чтобы цены для населения и промышленности были ограничены и не привели к росту. Как сейчас сказали министр энергетики и вице-премьер-министр профильный, что они это гарантируют», — сообщил Гройсман.

Кроме того, 5 июня Кабинет министров Украины принял два важнейших постановления, необходимые для запуска нового рынка электроэнергии — «О порядке наложения специальных обязательств участников рынка электроэнергии для обеспечения общественных интересов» и «Об утверждении порядка проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии за двусторонними договорами».

Напомним, новый рынок электрической энергии, который будет функционировать в соответствии со стандартами ЕС, должен быть введен 1 июля 2019 согласно Закону Украины «О рынке электрической энергии». Введение рынка является условием программы сотрудничества Украины с МВФ, согласно которому наша страна должна получить в этом году 2,5 миллиарда долларов кредита.



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