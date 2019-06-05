Новые тренды в маникюре: идеи эффектного дизайна от нейл-стилиста (фото)

Стиль жизни

О руках, как и о шее, говорят: это метрика женщины. Именно поэтому так важно, чтобы руки были ухоженными. А стильный маникюр — маркер отношения женщины к себе. Как бы она ни была занята, для маникюра нужно найти время. Говорят, визит к мастеру нейл-арта в какой-то степени даже заменяет визит к психологу. А иногда — и шопинг. Ведь нет ничего сложнее принятия решения, какой из двадцати оттенков красного лака лучше выбрать. И, главное, никто за это женщину не осудит. Ведь она должна взвесить так много факторов: подойдет ли цвет лака к ее помаде и платью, уместно ли будет покрытие ногтей в офисе и для похода в гости к свекрови, которая не любит в стиле ничего вызывающего. Как оценят этот оттенок взыскательные подруги, которые тщательно следят за новыми трендами в моде. Ведь нет ничего ужаснее ремарки: «Такой маникюр был моден в прошлом году». О новых тенденциях в дизайне ногтей «ФАКТАМ» рассказала модный нейл-стилист из Румынии Кэтэлина Параскив.

— Этим летом в тренде короткие ногти с маникюром, максимально воссоздающим естественную красоту, — говорит Кэтэлина Параскив. — Как вариант это может быть омбре — плавный переход от одного тона к другому. Смотрится это очень нежно и элегантно. В тренде также техника Baby boomer. Это омбре-маникюр в бело-розовой гамме. Мягкий переход от белого свободного края к лунке ногтя очень красив. Такой маникюр прекрасно сочетается с любым нарядом.

Омбре – плавный переход от одного тона к другому. Смотрится он очень нежно и элегантно

Вообще возможности дизайна безграничны. Сегодня модно комбинировать техники. При этом ногти не стоит перегружать декором. Если дизайн ногтей лаконичный, любые украшения на руке — кольца, браслеты, часы — будут смотреться выигрышно. Во всем, как в природе, должен быть баланс.

— Какие цвета в моде?

— Нюдовые, которые еще называют зефирными. На пике популярности все оттенки кораллового. Всегда актуален красный. Даже черный может быть уместен летом, если красиво дополняет наряд женщины.

Летом в тренде короткие ногти с маникюром, максимально воссоздающим естественную красоту

— В тренде ли, с вашей точки зрения, блестящий декор?

— Да, блестки, стразы, камни уместны, но, применяя их, важно не переусердствовать в количестве. Важно и то, как ими декорировать ноготь. Это должно быть сделано прежде всего со вкусом.

— Какой маникюр любите вы?

— Мои любимые ногти — длинные и гламурные.

Сегодня модно комбинировать техники

— Как правильно выбрать форму ногтей?

— Она зависит от длины и формы пальцев, поэтому проконсультируйтесь с нейл-стилистом. Красивый дизайн ногтей неправильно выбранной формы смотреться не будет. А в иных случаях выглядит нелепо.

— Летом женщины уделяют много внимания и дизайну ногтей на пальцах ног. Как правильно комбинировать маникюр и педикюр?

— Маникюр и педикюр могут быть выполнены в одной стилистике. Также любой дизайн маникюра хорошо сочетается с френчем на пальцах ног, нюдовым или красным покрытием.

Если дизайн ногтей лаконичный, любые украшения на руке – кольца, браслеты, часы – будут смотреться выигрышно

— Каждый день кожа рук женщины подвергается различным испытаниям. Мытье ванны с помощью агрессивного чистящего средства, чистка овощей, которые могут окрасить кожу, работа в саду… Посоветуйте, пожалуйста, как ухаживать за кожей рук летом.

— Обязательно пользуйтесь увлажняющим кремом. Когда при уборке применяете сильные моющие средства или работаете на кухне, обязательно надевайте перчатки. Аргумент, что они мешают, — ошибочный. Первое время действительно может показаться, что работать в в перчатках неудобно, но это дело привычки. Руки — визитная карточка женщины, сейчас это все больше понимают женщины во всем мире, поэтому стараются заботиться о них.

— Как укрепить ногти?

— Многие ошибочно думают, что укреплять их нужно только внешне. Однако их состояние в немалой степени зависит от общего состояния организма. Летом много витаминов в овощах и фруктах. Ловите момент, чтобы ваш организм все это получил. А для внешнего использования применяйте лимонный сок. 2−3 минуты воздействия лимонной «ванночки» — и достаточно. Повторите через несколько дней. Делайте это 5−6 раз в месяц.

— Как вы стали нейл-стилистом?

— Еще в школе разукрашивала девочкам ногти — мне нравилось создавать что-то необычное. Я всегда интересовалась искусством. А потом решила заняться дизайном ногтей профессионально. И очень рада, что сделала правильный выбор. То, чем занимаюсь, приносит мне огромное удовольствие. А это очень важно для каждого человека.

Кэтэлина Параскив: «Красивый дизайн ногтей внесет яркие краски и в ваше настроение»

— Что вас вдохновляет в вашем творчестве?

— Когда вижу, что мои клиентки счастливы, хочется предложить им что-то еще интереснее и креативнее. Для этого нужно постоянно учиться, повышать квалификацию. И я делаю это с огромным удовольствием. Красота — и есть источник вдохновения. Важно замечать ее всюду: в природе, в окружающем мире.

— Может ли маникюр изменить жизнь женщины?

— Не знаю, как жизнь, а настроение — точно. Если грустно или тяжело на душе, идите к своему мастеру маникюра. Красивый дизайн ногтей внесет яркие краски и в ваше мироощущение. А хорошее настроение, как известно, очень важно для того, чтобы в жизни все складывалось.

— Кэтэлина, бывали ли вы в Киеве?

— К сожалению, пока нет, но мечтаю это сделать. Знаю, что столица Украины очень красива. В Киеве потрясающие соборы, много старинных зданий, красивая река Днепр. На весь мир славится вкусная и сытная украинская кухня и гостеприимство киевлян. Также известно, что женщины в Украине очень следят за собой, делают красивый макияж и маникюр. Очень важно уметь ценить красоту, восхищаться ею и создавать ее.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» украинский визажист, многократный призер и судья престижных профессиональных конкурсов Наталья Сердюк рассказала о новых трендах в макияже, а многократный победитель международных и всеукраинских чемпионатов в номинации Brow Artist, судья престижных профессиональных конкурсов Ксения Окис — о том, какие брови сегодня в моде.

Фото из альбома Кэтэлины Параскив

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