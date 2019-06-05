Украина

Победа оппозиции на досрочных выборах в Верховную Раду возможна, если все ее представители объединятся. Об этом в эфире ряда телеканалов заявил народный депутат, глава политической партии «Оппозиционная платформа — За життя» Вадим Рабинович. Он также призвал всех украинцев объединиться, чтобы спасти страну.

«Я всегда был сторонником объединения всех сил, которые готовы работать на благо страны»

Вадим Рабинович подчеркивает: объединив усилия, украинские политики смогут улучшить жизнь народа и спасти страну.

«С первых дней пребывания в политике я был последовательным сторонником объединения всех политических сил, которые готовы работать не на свое обогащение, а на благо страны. Да, было много сказано друг другу нехорошего. Но сегодня все мы должны ответить на один вопрос: что мы делаем в политике — зарабатываем в свой карман или отстаиваем интересы избирателей?» — задался вопросом парламентарий.

По словам Рабиновича, все действительно оппозиционные политики наконец должны начать думать в первую очередь об интересах украинцев.

«У меня есть полное право об этом говорить в том числе потому, что я, имея президентский рейтинг, снял свою кандидатуру в пользу Юрия Бойко. И если бы мы тогда не объединили усилия, то сегодня не было бы нашей партии, которая, напомню, во всех соцопросах занимает второе место, а вскоре и вовсе станет первой», — уверен глава «Оппозиционной платформы — За життя».

Политик считает, что представители оппозиционных сил уже осознали важность объединения ради победы на досрочных парламентских выборах.

«Сейчас идут переговоры об объединении оппозиционных сил. Участие в них принимаем мы с Вадимом Новинским. Я не могу со стопроцентной уверенностью сказать, что мы объединимся — у нас есть проблемы, присутствует и человеческий фактор. К тому же время сыграло против нас — парламентская кампания уже началась. Теперь нам буквально в течение пяти-семи дней нужно принять срочное и важное решение — объединяемся мы или нет. Но у нас точно есть общее желание объединиться ради победы», — пояснил народный депутат.

Он также пригласил к активному сотрудничеству и руководителей крупнейших городов Украины.

«Я по-прежнему считаю, что и мэры крупных городов на юго-востоке должны идти с нами одной дорогой. Уверен — к нам должны присоединиться и Геннадий Кернес (мэр Харькова. — Авт.), и Геннадий Труханов (мэр Одессы. — Авт.). Я сделаю все для того, чтобы объединение сил, желающих остановить войну, восстановить экономику, наказать виновных за все провалы страны, состоялось», — отметил парламентарий.

«На выборах украинцы не допустят в парламент людей, погубивших страну»

Вадим Рабинович также призвал украинцев не голосовать на парламентских выборах за нынешних чиновников.

«Какое право уходящая власть имеет, сидя в телевизионных экранах, рассказывать нам, что оставляет страну в хорошем состоянии? Вы убили страну. И вы за это ответите! И заявлять сейчас, что вы создаете новую партию и идете на выборы — очень смело. Идите на выборы — там вы увидите настоящую оценку вашей деятельности», — говорит парламентарий.

В то же время народный депутат подчеркнул, что украинцы могут показать свое настоящее отношение к тому, что сделала уходящая власть.

«Дорогие украинцы, если Рева и Гройсман пойдут на выборы, то давайте покажем им одну большую всеукраинскую фигу. Я просто не представляю себе человека, который проголосует за тех, кто издевался над нашей страной и убивал нас всех. Они отобрали у нас веру в завтрашний день и нагло издеваются, заявляя, что украинцы ни в чем не разбираются», — заявил политик.

При этом, по словам Рабиновича, провальное голосование Верховной Рады за отставку премьер-министра и его команды было весьма предсказуемым.

«Ситуация по голосованию за отставку премьера Гройсмана предсказуема — это продолжение политических игр. И это естественно: старая власть цепляется и хочет остаться „у руля“, а новая не в состоянии предложить главу правительства, за которого проголосует Рада. Получается, всем выгодно то, что сегодня происходит», — считает народный депутат.

«Если я стану генпрокурором, на борьбу с коррупцией уйдет максимум неделя»

Вадим Рабинович признался, что готов стать генеральным прокурором и в этом случае обязуется за семь дней побороть коррупцию в Украине.

«Первоочередной задачей для новой власти является борьба с коррупцией. Справедливость должна восторжествовать. Мы обязаны подвести итоги управления этой команды, понять, кто конкретно разворовывал наш бюджет, кто ночью „уволок“ 150 миллиардов гривен из „ПриватБанка“, кто украл 170 миллиардов гривен из Пенсионного фонда, кто „спер“ оборонные заказы и куда уходил военный сбор, который мы все платили? Украинцы должны знать фамилии казнокрадов и номера счетов, на которые уходили наши с вами деньги. И если правоохранители не установят виновных, то и правоохранителей тоже нужно менять», — подчеркнул парламентарий.

Рабинович отметил, что готов лично возглавить Генеральную прокуратуру Украины и за неделю ликвидировать коррупцию в стране.

«После победы нашей партии на парламентских выборах я мечтаю быть генеральным прокурором. Мои коллеги говорят: «Нам тоже хотелось бы на это посмотреть». Эта каденция парламента проголосовала за то, что генеральный прокурор может и не иметь юридического образования. Может, депутаты у нас такие дальновидные и проголосовали за это решение не «под Луценко», а «под меня»? Я всегда говорил: «Мне не нужны министерские портфели. Дайте мне должность генпрокурора и неделю срока — и с коррупцией будет покончено! Мне нужна ровно неделя!» — заверил политик.

Вадим Рабинович заявил, что после прохождения его политической силы в парламент сосредоточится на выполнении предвыборных обещаний, данных его партией.

«Может быть, у меня еще будет возможность возглавить Генеральную прокуратуру, и я могу с уверенностью сказать, что я к этому готов! Уверен, в нашей политике не хватает людей, которые после победы на выборах не стараются выторговать для себя уютный кабинет, а ответственно следят за тем, чтобы их политическая сила выполняла предвыборные обещания. Я этим и займусь!» — пообещал народный депутат.

«Мы все должны объединиться ради реального мира в Украине»

Вадим Рабинович вместе с коллегами по партии «Оппозиционная платформа — За життя» обратился к властям Харькова с просьбой разрешить им восстановить памятник маршалу Жукову, который снесли так называемые активисты во время своей акции в воскресенье, 2 июня.

«Памятник маршалу Жукову мы восстановим. Я лично обращаюсь к харьковским властям с просьбой разрешить нам за собственные средства восстановить памятник великому маршалу Великой Отечественной войны, маршалу Победы, маршалу, под руководством которого разбили фашизм», — заявил парламентарий.

Народный депутат уверен, что большинство украинцев радикальные действия в отношении героев Великой Отечественной войны расценивают одинаково негативно.

«Я и еще 95 процентов населения нашей страны любые радикальные действия в отношении советских героев оцениваем одинаково. Сегодняшние события в Харькове никто не комментирует, никакой оценки акту вандализма не дают ни Нацполиция, ни МВД, ни СБУ. Почему? Потому что сегодня воскресенье?» — возмутился Вадим Рабинович.

Политик подчеркнул, что воскресные события в Харькове вызывают шок у большей части населения страны.

«Теперь мне понятен сценарий того, в какое время нас пытаются вернуть. А нас пытаются „отбросить“ на четыре года назад, когда по улицам опять будет маршировать братва и сносить все памятники», — считает народный депутат.

Рабинович также призвал всех украинцев объединиться.

«Дабы не допустить этого, всем нам надо понять важную вещь: любое раздробление жителей юго-востока, да и всей Украины, под очередного олигарха „васю“ или „колю“ приведет к одному — в наших городах будут править банды. Поэтому всем нам необходимо объединяться, а не бегать каждому по своим закоулкам, как это уже начало происходить. Каждый из нас должен сделать главный выбор — это реальный мир!» — резюмировал Вадим Рабинович.

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