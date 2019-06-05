Мир

Неожиданные впечатления получила 74-летняя туристка, отправившаяся в пеший поход в американском штате Аризона. Женщина получила травму и за ней прислали вертолет, чтобы транспортировать ее в больницу. Пенсионерку поместили в специальные носилки, прикрепив их снизу к вертолету. Однако, как оказалось, это было сделано крайне неудачно: вышел из строя один из поддерживающих носилки тросов. Носилки с пострадавшей начали кружиться в воздухе. Скорость вращения все больше нарастала. Поездка превратилась в подобие какого-то адского головокружительного аттракциона.

Видео спасательной операции попало в сеть. Пользователи писали, что на него даже смотреть страшно и выражали соболезнования старушке. А некоторые задавались вопросом, осталась ли она вообще жива после такого «спасения».

Как сообщает Fox News, пожилая американка оказалась «крепким орешком» и благополучно пережила это испытание, отделавшись слабостью и головокружением.

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