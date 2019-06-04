Мир

Собачья ревность: пес «присвоил» себе кота, отобрав его у своего брата (забавное видео)

В сеть попало снятое в США забавное видео, в котором фигурируют кот и два золотистых ретривера. На опубликованный в Instagram ролик обратило внимание издание Popsugar.

Кот устраивается посидеть на мягком боку одной из лежащих на полу собак, которая принимает это благосклонно. Но тут вмешивается братец ретривера, который «присваивает» кота себе: хватает за шиворот, стаскивает вниз и уносит в сторону. А для верности еще и обнимает друга лапами, чтобы тот не сбежал. Кот при этом не выглядит слишком счастливым. Пользователей сети позабавило это проявление «собачьей ревности». Хотя некоторые решили, что собака действовала по команде хозяина.

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