26.70 / 27.04 29.93 / 30.47
Киев: +24
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

УЕФА оштрафовал полуголую модель, выбежавшую на поле в финале Лиги чемпионов

17:23 5 июня 2019 111
Кинси Волански
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Американская модель Кинси Волански, прославившаяся тем, что выбежала полуголой на поле во время мадридского финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» (0:2), заплатит УЕФА штраф в размере 15 тысяч евро.

Как сообщает издание Marca, Волански оштрафуют на 5 тысяч за забег по полю и на 10 тысяч — за рекламу на купальнике.

Напомним, что Волански — подруга живущего в США российского пранкера Виталия Здоровецкого, а на купальнике девушки было написано название сайта ее парня. Ранее эксперты оценили стоимость рекламы, которую обеспечил сайту забег Волански, в 3,5 млн евро.

Кстати, количество подписчиков американки в Instagram выросло с 300 тысяч до 2,5 миллиона (хотя на следующий день после матча аккаунт был заблокирован, а сейчас снова доступен).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что голая женщина пыталась сорвать футбольный матч.

Фото Getty Images

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины