УЕФА оштрафовал полуголую модель, выбежавшую на поле в финале Лиги чемпионов

Спорт

Американская модель Кинси Волански, прославившаяся тем, что выбежала полуголой на поле во время мадридского финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» (0:2), заплатит УЕФА штраф в размере 15 тысяч евро.

Как сообщает издание Marca, Волански оштрафуют на 5 тысяч за забег по полю и на 10 тысяч — за рекламу на купальнике.

Напомним, что Волански — подруга живущего в США российского пранкера Виталия Здоровецкого, а на купальнике девушки было написано название сайта ее парня. Ранее эксперты оценили стоимость рекламы, которую обеспечил сайту забег Волански, в 3,5 млн евро.

Кстати, количество подписчиков американки в Instagram выросло с 300 тысяч до 2,5 миллиона (хотя на следующий день после матча аккаунт был заблокирован, а сейчас снова доступен).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что голая женщина пыталась сорвать футбольный матч.

Фото Getty Images

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