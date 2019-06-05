Детей развлекают военными вертолетами: в сети появилось показательное фото пляжа в Крыму

Украина

Превращение Крыма из здравницы в военную базу оккупантов существенно ускорилось. В нынешнем туристическом сезоне над пляжами открыто летают военные вертолеты. Пользователи соцсетей из Крыма публикуют показательные фото, сделанные над пляжем в поселке Приморский возле Феодосии. Одним из таких снимков поделился пользователь «Крымский бандеровец» в Twitter.

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Комментаторы в соцсетях отмечают, что за годы после аннексии военную авиацию видели чаще, чем в предыдущие десять лет.

Вертолеты, скорее всего, были из тех, что принимали участие в соревнованиях «Авиадартс» под Феодосией. Оккупантов не смущало, что учения с бомбометанием, пусками ракет и стрельбой из авиационных пушек проходили в непосредственной близости от жилых районов. Жители домов возле полигона Чауда жаловались, что после авиаучений стены в старых домах тряслись, дрожали стекла, со стен обсыпалась штукатурка.

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