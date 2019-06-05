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Дело о сбитом на Донбассе Ил-76: суд принял важное решение о причастности России
Суд в Запорожье вынес знаковое решение по делу о сбитом Ил-76 в небе над Луганском летом 2014 года. Вдове командира экипажа самолета удалось одержать победу в суде и доказать связь российской агрессии с крушением Ил-76.
Татьяна Чимиркова, вдова Александра Белого, обратилась в апелляционный суд, возмутившись решением суда в Мелитополе. В апреле горрайонная судья отказалась признавать, что подполковник Белый погиб вследствие вооруженной агрессии России против Украины.
Теперь апелляционный суд поддержал вдову, решение мелитопольских судей отменено. Если у сторон есть возражения, они могут обратиться в Верховный суд. Об этом сообщает Радио Свобода.
«Решение удовлетворило, — заявила Чимиркова после заседания. — Решение правильное, ожидаемое и поможет нашим ребятам, которые сейчас на востоке Украины и хотят чувствовать себя уверенно, знать, что они защищают нашу страну именно от российского агрессора и что их поддерживают в Украине люди, суд, право».
Напомним, 14 июня 2014 года возле аэропорта «Луганск» боевиками был сбит украинский Ил-76. По самолету выстрелили из переносного зенитного ракетного комплекса «Игла» и зенитной установки ЗУ-23. Погибли 49 человек: 40 десантников 25-й Днепропетровской воздушно-десантной бригады и девять членов экипажа.
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