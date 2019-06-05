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Хет-трик Криштиану Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций: видео голов
В среду, 5 июня, в Португалии стартовал финальный турнир Лиги наций — нового турнира, который проводится под эгидой Европейского футбольного союза (УЕФА). В первом матче на стадионе «Драгау» в Порту сошлись хозяева финального этапа и сборная Швейцарии.
Лига наций, ½ финала
Португалия — Швейцария — 3:1 (Роналду, 25, 88, 90 — Родригес, 57, с пенальти).
Португалия: Патрисиу, Семеду, Диаш, Пепе (Фонте, 63), Геррейру, Бруну Фернандеш (Моутиньо, 90+1), Карвальо, Невеш, Бернарду Силва, Роналду, Фелиш (Гуэдеш, 70).
Швейцария: Зоммер, Мбабу, Аканжи, Шер, Родригес, Джака, Закария (Фернандеш, 71), Шакири, Фрелер (Дрмич, 89), Цубер (Штеффен, 83), Сеферович.
Несмотря на статус хозяев и фаворитов матча, действующие чемпионы Европы, которые являются соперниками сборной Украины в отборе на Евро-2020, своей игрой откровенно не впечатлили. Подопечные Владимира Петковича переигрывали по всем статистическим показателям поддерживаемого забитыми трибунами соперника, но открыть счет удалось именно хозяевам. На 25-й минуте свое мастерство в исполнении штрафных ударов продемонстрировал лучший бомбардир в истории сборной Португалии Криштиану Роналду — нападающий «Ювентуса» метров с 27-ми уложил мяч точно в угол ворот, который должен был контролировать голкипер.
Криштиану Роналду (Португалия), 25-я минута
Швейцарцы после пропущенного мяча не опустили руки. И если перед самым перерывом после удара Сеферовича, замыкавшего фланговый прострел, португальцев спасла перекладина, то вскоре после возобновления игры счет был сравнен. Не обошлось без помощи видеоассистента — после навеса Шакири в штрафную Бруну Фернандеш неосмотрительно зацепил за ногу Сеферовича, и после просмотра повтора арбитр встречи немец Брых назначил пенальти, который реализовал Рикардо Родригес.
Гол Рикардо Родригеса (Швейцария), 57-я минута
Нельзя сказать, что португальцы побежали сломя голову вперед вырывать победу, и по моментам соперник был даже ближе к тому, чтобы забить второй гол. Но на последних минутах, когда казалось, что дополнительного времени не избежать, веское слово сказал Роналду. Сначала Криштиану замкнул прострел с правого фланга от Бернарду Силвы, а затем завершил блестящим обводящим ударом контратаку португальцев.
Гол Криштиану Роналду (Португалия), 88-я минута
Гол Криштиану Роналду (Португалия), 90-я минута
Отметим, что второй полуфинал между Голландией и Англией пройдет в четверг, 6 июня, в Гимарайнше на стадионе Афонсу Энрикеш (начало — в 21:45 по киевскому времени).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть онлайн матчи финального турнира Лиги наций.
Фото Getty Images
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