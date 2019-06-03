Нидерланды – Англия: где смотреть онлайн матчи финального турнира Лиги наций

Спорт

В среду, 5 июня, в Португалии стартует финальный этап нового турнира УЕФА Лиги наций, в котором, кроме хозяев, примут участие сборные Англии, Нидерландов и Швейцарии. По итогам полуфиналов определятся участники решающего матча и поединка за третье место, которые состоятся 9 июня.

Лига наций. ½ финала

5 июня (среда)

Португалия — Швейцария 21:45 «Футбол 1»



6 июня (четверг)

Нидерланды — Англия 21:45 «Футбол 1»

Напомним, что победитель первого розыгрыша Лиги наций, кроме 71-сантиметрового трофея из стерлингового серебра, получит также 10,5 млн евро призовых от УЕФА (финалист — 9 млн евро, третье место — 8 млн, четвертое — 7 млн).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины пробилась в элитный дивизион Лиги наций.

Фото Getty Images

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