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Нидерланды – Англия: где смотреть онлайн матчи финального турнира Лиги наций
В среду, 5 июня, в Португалии стартует финальный этап нового турнира УЕФА Лиги наций, в котором, кроме хозяев, примут участие сборные Англии, Нидерландов и Швейцарии. По итогам полуфиналов определятся участники решающего матча и поединка за третье место, которые состоятся 9 июня.
Лига наций. ½ финала
5 июня (среда)
Португалия — Швейцария 21:45 «Футбол 1»
6 июня (четверг)
Нидерланды — Англия 21:45 «Футбол 1»
Напомним, что победитель первого розыгрыша Лиги наций, кроме 71-сантиметрового трофея из стерлингового серебра, получит также 10,5 млн евро призовых от УЕФА (финалист — 9 млн евро, третье место — 8 млн, четвертое — 7 млн).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины пробилась в элитный дивизион Лиги наций.
Фото Getty Images
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