Убийство ребенка в Переяславе: мать подозреваемого пожаловалась на угрозы

Происшествия

Семьи переяславских полицейских, которых подозревают в убийстве 5-летнего Кирилла Тлялова, страдают от угроз и давления со стороны незнакомых, агрессивно настроенных людей. Об этом ТСН рассказала по телефону Алла Приходько — мать Ивана Приходько.

«В нашей местной газете было написано, что „люди порвут эти семьи“. За что? Не доказано, что это пуля моего сына, не задержали других двух человек, которые стреляли параллельно так же. На сегодня по-честному поступил только мой сын, он сказал: „Да, я был там и стрелял, но стреляли четверо“. А не арестованы все четверо только потому, что там играет большая политика — так же надо взять „двух пьяных ментов“, а гражданские, что там были, никого не интересуют», — полагает Алла.

Женщина возмущена тем, что ее сына фактически осудили без суда, а к семьям полицейских, и даже к детям, люди относятся, будто к соучастникам.

«Нас сверлят взглядами так, что невозможно выдержать. А моей невестке на улице кто-то сказал: «Чтобы ты сдохла», — рассказала Алла Приходько.

И это только из того, что происходит на улицах, а в соцсети женщина даже перестала заходить, потому что там — сплошные проклятия. Половина информации, которая идет, является «искривлённой», считает Алла Приходько.

«Моей семье угрожают. В нашей семье четверо малолетних детей, старшей всего 9 лет (внуки Аллы, двое из них — дети задержанного полицейского). И психологическая помощь сейчас нужна не только братику мальчика, который погиб, о чем мы очень-очень сожалеем, но и нашим детям нужна помощь», — уверяет женщина.

Сама же она не верит в вину своего сына. Говорит, что есть много деталей, которые нелогичны. Например то, что дом расположен на отшибе и достаточно далеко от места, где забрали раненого мальчика. Кроме того, в месте ранения ребенка слышали только один выстрел, а во дворе дома стреляли больше.

«Есть стопроцентная информация, что пуля моего сына попала в мишень и никуда дальше не пошла. Есть у следователей информация, что мальчик был, он находился на том участке (где обнаружили раненым Кирилла). И он рассказал, что шли два парня, и один из них был в голубой футболке, и они говорили о пневматическом оружии. И потом прозвучал выстрел. И пока неизвестно, какая пуля в голову попала — данных экспертизы нет. А из наших тогда никто в футболке такого цвета не был»,— делится Алла.

Также она отвергает обвинения в том, что якобы ее сын и его товарищ находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Говорит, что до обеда были с детьми на торжественной линейке, а после возвращения с линейки до ранения мальчика прошло немного времени.

Напомним, что 31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области двое пьяных полицейских решили развлечься и пострелять в банки. По стечению обстоятельств под пулю попал 5-летний Кирилл Тлявов. Мальчика доставили в больницу в Киеве. 1 июня следователи Государственного бюро расследований и открыли уголовное производство. 2 июня полицейским объявили подозрения. Через несколько дней, 3 июня стало известно о смерти мальчика в больнице. Прокуратура переквалифицировала дело. Теперь правоохранителям грозит заключение от 10 до 15 лет или же пожизненное заключение.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в понедельник, 3 июня, когда стало известно о смерти ребенка, под зданием МВД в Киеве устроили акцию протеста. Активисты принесли к офису министерства свечи и игрушки, а также зажгли файеры. Организаторы акции заявили, что хотят дать четко понять правоохранителям, что дело о гибели мальчика замять не удастся, а ответственность убийц — облегчить. 4 июня министр МВД Аваков встретился с родственниками умершего мальчика и пообещал, что будет следить за ходом расследования.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter