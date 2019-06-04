Украина

Суд арестовал второго подозреваемого в убийстве мальчика в под Киевом

Голосеевский районный суд Киева 4 июня арестовал полицейского Владимира Петровца, еще одного подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком Киевской области. Он взят под стражу на два месяца без возможности внесения залога.

Отметим, что Владимир Петровец — старший сержант, 42 года. По образованию водитель-пасечник. Инспектором ГАИ стал в 1999 году, в 2005—2006 работал в «Кобре» (сейчас — взвод сопровождения).

В 2015—2017 годах работал командиром роты особого назначения. В 2017 вновь вернулся на дороги Киевской области полицейским. В 2018 году начал работать в секторе превенции водной полиции. Об этом говорится в сообщении Facebook-сообщества «Киев Оперативный».

Другой подозреваемый — Иван Приходько — лейтенант. Ему 31 год. После окончания техникума (специальность — слесарь), пошел работать в ГАИ. С 2010 — водитель в секторе материального обеспечения полиции Голосеевского района Киева.

В 2011 вновь вернулся на службу в ГАИ. В 2015 стал командиром подразделения 5-ой роты киевской полиции. В 2016 освобожден за несоответствие, однако на следующий день восстановлен решением Окружного админсуда Киева. После он вернулся работать патрульным в Киевскую область.

Ранее суд избрал меру пресечения для лейтенанта Ивана Приходько. Его также арестовали на 60 дней. По мнению следствия, именно он совершил роковой выстрел, приведший к смерти мальчика.

Как писали «ФАКТЫ», полицейским, которых подозревают в убийстве 5-летнего Кирилла из Переяслав-Хмельницкого, сообщили об изменении подозрения. Их теперь подозревают в умышленном убийстве.

Напомним, 31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области пьяные полицейские подстрелили 5-летнего мальчика. Это случилось, когда ребенок получил, когда гулял во дворе. Установлено, что работники полиции во время отдыха употребляли спиртные напитки. В дальнейшем договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, которые были расположены в месте, где могли находиться люди.

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