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Детеныш змея-людоеда: в Черном море засняли 30-метрового монстра
Ужасная рептилия, родственница знаменитого «Карадагского змея» снова замечена очевидцами спустя 5 лет после первого появления. Об этом пишут российские СМИ.
Издание указывает, что для многих отдыхающих в оккупированном Крыму было сюрпризом увидеть огромного змея длиной в 30 метров. После обнародованных снимков ученые как раз и выяснили, что чудовищная рептилия оказалась родственником «Карадагского змея».
Такое название произошло из-за гор расположенных возле Черноморья, которые носили имя Карадаг. Десятки мореплавателей на протяжении столетий были свидетелями того, как монстр пересекает море. После того, как монстр зачастил наведываться к берега, была создана экспедиция ученых для поиска этого опасного существа. Им удалось обнаружить крупное яйцо весом в 20 кг.
Но сейчас специалисты посчитали, что это был не единственный зародыш, видимо каким-то образом пропустили его брата, который вылупился и уже достиг невероятных размеров.
Сообщается, что одна из туристок заметила детеныша змея-людоеда из окна гостиницы. Она увидела как вспенилось море, после чего огромная рептилия напала на дельфина и утащила его на дно. Девушка распереживалась, так как нет никакой гарантии, что это не произойдет с человеком.
Любители загадок сравнили это существо с Лох-несским чудовищем, но оно давно не появлялось на горизонте. Некоторые предположили, что возможно, это и есть тот змей и местом его рождения является Крым. Многие туристы теперь задумались над сменой места отдыха из-за большего ажиотажа вокруг чудовища. Свидетелей с каждым месяцем прибавляется. Многие гиды набирают команды отдыхающих и отправляются на поиски змея-людоеда, но такая экскурсия может стоить жизни.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», огромные рептилии встречаются не только в оккупированном Крыму: к примеру, в прошлом году в сельской местности на острове Муна, расположенном в индонезийской провинции Юго-Восточный Сулавеси, огромный питон целиком проглотил взрослую женщину.
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