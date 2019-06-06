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«Подводная Каховка»: под Херсоном во время ливня на улице утонул автомобиль (видео)
Вчера, 5 июня, в городе Новая Каховка в Херсонской области несколько часов продолжался сильный дождь с грозами. Об этом пишет местное издание «Таврийские вести».
В итоге после разгула стихии затопленными оказались дороги на ул. Французской (в районе остановки «Детский мир»), в микрорайоне «Сокол» (пр. Победы, ул. Горького), в других районах города.
Кроме того, через «худые» крыши вода залила магазины и жилые дома.
Среди жертв стихи есть и утонувший в яме на дороге автомобиль.
Оказывается, машина въехала в затопленную яму передом. На видео видно, что рядом стоит машина спасателей. Но иномарку выталкивают вручную около десятка мужчин. Стоящему перед капотом иномарки мужчины вода доходит до пояса.
В конце-концов машину удается вытолкать. Судя по другим видео таких затопленных машин по всему городу стоит немало.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ночь на 5 июня в результате сильного дождя с градом улицы города Балта Одесской области оказались затопленными. За считанные часы в райцентре выпала месячная норма осадков, есть случаи затопления зданий, утром на дорогах областного и государственного значения в районе местами невозможно было проехать из-за ила и мусора, кое-где не выдержавшие непогоды деревья проломили крыши домов.
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