Происшествия

«Подводная Каховка»: под Херсоном во время ливня на улице утонул автомобиль (видео)

Вчера, 5 июня, в городе Новая Каховка в Херсонской области несколько часов продолжался сильный дождь с грозами. Об этом пишет местное издание «Таврийские вести».

В итоге после разгула стихии затопленными оказались дороги на ул. Французской (в районе остановки «Детский мир»), в микрорайоне «Сокол» (пр. Победы, ул. Горького), в других районах города.

Кроме того, через «худые» крыши вода залила магазины и жилые дома.

Среди жертв стихи есть и утонувший в яме на дороге автомобиль.

Оказывается, машина въехала в затопленную яму передом. На видео видно, что рядом стоит машина спасателей. Но иномарку выталкивают вручную около десятка мужчин. Стоящему перед капотом иномарки мужчины вода доходит до пояса.

В конце-концов машину удается вытолкать. Судя по другим видео таких затопленных машин по всему городу стоит немало.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ночь на 5 июня в результате сильного дождя с градом улицы города Балта Одесской области оказались затопленными. За считанные часы в райцентре выпала месячная норма осадков, есть случаи затопления зданий, утром на дорогах областного и государственного значения в районе местами невозможно было проехать из-за ила и мусора, кое-где не выдержавшие непогоды деревья проломили крыши домов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter