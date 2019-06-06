Меган Маркл переедет в США, чтобы не чувствовать себя в тени Кейт Миддлтон

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Меган Маркл и принц Гарри собираются покинуть Великобританию и готовятся к переезду в США. По сведениям журналиста Роба Шутера, освещающего вопросы жизни королевской семьи, 37-летняя герцогиня Сассекская хочет вернуться на родину, поскольку ее не устраивает перспектива постоянно быть в тени Кейт Миддлтон. Герцогиня Кембриджская выше Меган по статусу, поскольку ее мужу Уильяму предстоит взойти на престол после его бабушки Елизаветы и отца Чарльза.

«Источники во дворце сказали мне, что в королевской семье ведут разговоры о том, что Меган и Гарри следует временно пожить в Африке. Но этого не случится, так как Меган планирует вернуться в Америку вместе со своим ребенком и своим принцем. Цель этого — держаться подальше от Кейт и Уильяма. Меган знает, что, если она останется в Британии, это всегда будет означать, что она находиться в их тени. А Меган — не из тех девушек, кто чувствует себя счастливым, занимая второе место», — приводит издание Express слова Шутера.

Он также добавил, что после вечеринки baby shower, которую Маркл отмечала в Нью-Йорке вместе со своими подругами, она поняла, что они с Гарри могут это делать. «Тогда они станут неофициальными королем и королевой Америки», — говорит Роб.

Бывшей актрисе понравилось внимание прессы и общественности, проявленное к ней во время ее короткой поездки в Нью-Йорк в феврале этого года. Она купалась в лучах славы, чувствуя себя голливудской звездой высшего уровня. Ранее, хотя Меган добилась определенного успеха в Голливуде, снимаясь в телесериале «Форс-мажоры», она не входила в число актрис «первого эшелона». До ее замужества с Гарри многие дизайнеры отказывались предоставлять ей наряды для торжественных церемоний и прочих мероприятий, так как Маркл была «недостаточно известна».

Понимая, что в Америке она достигла вершины своих возможностей, незадолго до встречи с Гарри Меган начала искать пути устроиться в Великобритании — попытаться присоединиться к популярному телешоу и найти себе «знаменитого» британского бойфренда. Об этом рассказывала английская ведущая Лиззи Канади, с которой Меган одно время сблизилась и даже просила помочь ей в поисках мужчины, но после встречи с принцем вычеркнула Лиззи из списка своих друзей, отказавшись с ней общаться.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган и Гарри подыскивают себе дом в Калифорнии.

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