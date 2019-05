Из-за Меган Маркл принцы Уильям и Гарри не общались полгода, встречаясь лишь официально (фото)

Мир

Стало известно, что герцог и герцогиня Сассекские, выехавшие из Кенсингтонского дворца и отделивший свой офис от офиса герцога и герцогини Кембриджских, намерены также отделиться и от фонда, который они курировали совместно с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом. Именно на форуме благотворительного фонда Royal Foundation 15 месяцев назад принц Гарри со своей тогда еще невестой Меган Маркл впервые появились на публике вчетвером вместе с Уильямом и Кейт. После этого британские СМИ окрестили их «великолепной четверкой». Однако вскоре пошли слухи о том, что отношения двух пар на самом деле очень напряженные: Кейт и Меган не ладят между собой, а братья-принцы, которые всегда были очень близки, серьезно рассорились.

Как пишет издание Express, вражда разгорелась «из-за Меган, статуса и денег». Гарри и Меган желают быть звездами сами по себе и хотят следовать собственным путем, а не быть приложением к будущему королю Великобритании и его супруге. Герцог Сассекский также обвинял старшего брата в том, что тот «пытался разрушить» его отношения с Маркл, выражая сомнения в отношении поспешности их решения пожениться.

Издание The Sun утверждает, что после свадьбы Меган и Гарри, состоявшейся в мае прошлого года, Уильям и Гарри в течение шести месяцев ни разу не общались друг с другом в частном порядке. Они встречались лишь на официальных и семейных мероприятиях — в том числе на параде Trooping of the Colour и на свадьбе своей кузины принцессы Евгении. Хотя в то время принцы еще жили в двух шагах друг от друга — в Кенсингтонском дворце.

Ранее сообщалось, что Кейт удалось уговорить братьев встретиться на Пасху в новом доме Гарри и Меган Фрогмор-коттедже. Кембриджи также посетили Сассексов спустя девять дней после рождения первенца Меган и Гарри. Так что, казалось, появилась надежда на то, что отношения «великолепной четверки» улучшатся. Однако новость о том, что Меган и Гарри намерены самостоятельно заниматься благотворительностью и выходят из общего с Уильямом и Кейт проекта, не добавляет оптимизма, а наоборот, свидетельствует о том, что вражда все еще продолжается.

