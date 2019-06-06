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Продуктовые ярмарки в Киеве 6–9 июня: названы адреса
Продуктовые ярмарки традиционно пройдут во всех районах Киева. С 6 по 9 июня во время уличной торговли можно купить сезонные овощи-фрукты, бакалею, яйца, мед, мясо-молочные, рыбные, кондитерские и другие изделия.
А на Подоле до осени устроят несколько фестивалей: в июне, августе и сентябре — «Киевские контракты», в июле и октябре — «Made in Ukraine». Киевляне и гости столицы получат возможность купить товары от украинских производителей (обувь, одежду, игрушки и прочее), отведать блюда национальной кухни и развлечься.
6 июня (четверг)
- в Голосеевском районе — на улицах Новопироговской, 25, Ковпака (между улицами Большой Васильковской и Антоновича), Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);
- в Дарницком — на улицах Евгения Харченко, 41−47, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), пересечение улиц Чубинского и Пасхалина;
- в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Генерала Ватутина, 12а;
- в Подольском — на улицах Оболонской, 23−35, Светлицкого, 33;
- в Святошинском — на улице Гната Юры, 5, пересечении проспекта Победы, 73/1 и улицы Кулибина;
- в Шевченковском — на улице Багговутовской, 1.
7 июня (пятница)
- в Голосеевском районе- на проспекте Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25−53;
- в Дарницком — на проспект Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
- в Днепровском районе — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алматинской, 64−74;
- в Подольском — на улицах Светлицкого, 33, Полковой, 72;
- в Святошинском — на улицах Подлесной, 8, Сельской, 16;
- в Соломенском — на улицах Керченской (между улицами Донецкой и Мартиросяна), Козицкого (в границах улиц Ереванской и Уманской);
- в Шевченковском районе — на улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Рижской, 1, Деревлянской, 16−20, Ружинской, 16−18 (возле сквера), в проезде возле сквера между улицами Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94;
8 июня (суббота)
- в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;
- в Дарницком — на улице Ревуцкого, пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
- в Деснянском — на улицах Кубанской Украины (между улицей Космонавта Волкова и проспектом Лесным); Закревского (в границах проспекта Маяковского, 2а и улицы Теодора Драйзера);
- в Днепровском — на бульваре Труда, 1−9;
- в Оболонском — на улице Петра Калнышевского, 1−5;
- в Подольском — на улице Светлицкого, 33, проспекте Бандеры (возле Куреневского парка);
- в Соломенском — на улице Стадионной (между улицами Митрополита Липковского и Богдановской);
9 июня (воскресенье)
- в Голосеевском — на улице Маршала Конева (в пределах улиц М. Ломоносова и В. Касияна);
- в Дарницком — на пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
- в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
- в Подольском — на улице Светлицкого, 33;
В субботу, 8 июня, (с 10:00 до 22:00) на Подоле пройдет Большая подольская ярмарка «Киевские Контракты». Она развернется на улице П. Сагайдачного (на отрезке от № 16 до № 24 по четной стороне и от № 29 до № 41 — по нечетной). Там можно купить продукцию хенд-мейд от украинских мастеров, поучаствовать в мастер-классах, послушать концерт.
Монтаж конструкций и оборудования начнется в пятницу, 7 июня, в 20:00 и должен завершиться к 07:00 субботы, 8 июня.
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Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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