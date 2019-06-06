Суд принял важное решение о пенсиях летчикам, медикам и артистам

Украина

Конституционный суд принял важное решение о пенсиях за выслугу лет. Прописанный в законе минимальный возраст для получения такой пенсии признан неконституционным.

Судьи решили, что пенсия «по выслуге лет» — это своего рода компенсация определенным профессиям за преждевременную утрату трудоспособности. Существует целый список профессий, когда человек уже не может эффективно работать по специальности, но еще не настолько пожилой, чтобы уйти на пенсию по возрасту. В этом случае хорошим выходом была пенсия за выслугу лет, но в 2015 году вмешались законодатели и установили минимальный возраст для таких пенсионеров.

Законом № 911 в декабре 2015 года было установлено, что для особой пенсии работникам летных и летно-испытательных специальностей нужно достичь 50-летнего возраста. Артистам, работникам образования, здравоохранения, соцобеспечения, чтобы претендовать на пенсию по выслуге лет, нужно предварительно пересечь возрастной рубеж в 55 лет.

Теперь Конституционный суд заставил убрать из правовой базы упоминание о минимальном возрасте для подобных случаев. В решении КСУ отмечается, что утрата профессиональной трудоспособности или пригодности не связана с достижением работником определенного возраста. Следовательно, возраст не может быть условием для назначения пенсии за выслугу лет. Решение Конституционного суда является обязательным, окончательным и обжалованию не подлежит.

Напомним, Пенсионный фонд выступил с разъяснением, как украинцам изменить вид пенсии. До конца года запланированы три индексации пенсионных выплат.

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