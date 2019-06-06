В Запорожской области изъяли рекордную партию опасных наркотиков (фото, видео)

Происшествия

В Запорожской области правоохранители и сотрудники спецслужбы разоблачили нарколабораторию и изъяли метадон, стоимость которого на черном рынке составляет 12,5 миллионов гривен. Ранее в столице задержали 12 членов группировки наркоторговцев, один из организаторов которой — полицейского полка полиции особого назначения ГУНП в Киеве.

Как сообщают в областном главке Нацполиции, организатор лаборатории — житель Запорожья 1994 года рождения, его сообщник — житель Вольнянского района 1986 года рождения. Злоумышленники изготавливали и продавали метадон в Запорожской и Киевской областях.

В ходе обысков правоохранители изъяли около 7 кг метадона, более 100 литров различных прекурсоров, оборудование для изготовления наркотиков, черновики с записями, сим-карты, электронные весы, зип-пакеты и деньги.

«По ценам наркосбытчиков, сумма изъятого наркотика составляет около 12, млн грн. Все изъятое направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр», — говорится в сообщении.

Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве в частном доме на Осокорках правоохранители и сотрудники спецслужбы накрыли крупнейшую за всю историю Украины нарколабораторию, у организаторов которой были изъяты различные психотропные вещества, которые на черном рынке стоят более 20 миллионов гривен.

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