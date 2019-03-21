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Происшествия

В Киеве накрыли крупнейшую в истории Украины нарколабораторию (фото, видео)

11:27 21 марта 2019   202
Наркотики
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве в частном доме на Осокорках правоохранители и сотрудники спецслужбы накрыли крупнейшую за всю историю Украины нарколабораторию. У делков были изъяты различные психотропные вещества, которые на черном рынке стоят более 20 миллионов гривен. Ранее сообщалось, что в столице задержали руководителя крупного международного наркосиндиката.

Как сообщают в Службе безопасности Украины, организаторы лаборатории наладили изготовление и сбыт психотропных веществ в особо крупных размерах на территории Украины и за рубежом. Во время обысков правоохранители изъяли оборудование для изготовления наркотиков, более десяти килограммов психотропного вещества альфа PVP, пять килограммов мефедрона, более пяти килограммов амфетамина.

Также сообщается, что дом на Осокорках использовался как склад нелегального интернет-магазина по продаже психотропных веществ, через который и осуществлялась реализация наркотиков. Веб-ресурс находился в Darknet.

Правоохранители завели уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или аналогов) Уголовного кодекса Украины. Задержаны трое участников наркогруппировки, решается вопрос об объявлении им о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в морском торговом порту «Южный» на судне, прибывшем из Латинской Америки, оказалось около 200 килограммов тяжелого наркотика — кокаина.

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