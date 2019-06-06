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Филарет назвал формальностью Объединительный собор, на котором согласился с ликвидацией УПЦ КП
Православная церковь Украины настаивает, что Киевского патриархата больше нет и предъявляет видеозапись принятия решения о ликвидации УПЦ КП 15 декабря 2018 года. В ответ на это в Киевской патриархии заявляют, что декабрьское собрание в храме Теплой Софии не может называться поместным собором. Соответственно, и решения, принятые в тот день, не могут иметь силы.
«Видео, которое фиксирует момент подписания данного „постановления“, четко и ясно показывает торопливость, поспешность, отсутствие каких-либо рабочих органов собрания и подтверждает факт формального принятия решения о ликвидации УПЦ КП», — говорят в Киевской патриархии.
В Киевской патриархии убеждены, что повода для дискуссии нет и не может быть: УПЦ Киевского патриархата не находится в состоянии ликвидации и имеет полноценное право использовать свои юридические документы, в том числе бланки, печати и др.
Напомним, в интервью «ФАКТАМ» известный религиовед Александр Саган объяснил, почему церковные споры — это не революция, не катастрофа и не повод откатить ситуацию назад. Идея возрождения Киевского патриархата не получила поддержки, убежден религиовед.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».