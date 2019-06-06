Общество

Интересных детских лагерей в Украине и Киеве немало: есть и дневные, когда ребенок занят целый день, а ужинает уже дома, есть и лагеря, в которые дети уезжают на целую смену. Родителям легче определиться, куда отправить свое чадо летом, зная локацию, стоимость, программу и условия проживания. Но сухая информация — это одно, а детские впечатления от того или иного лагеря — совсем другое. В связи с этим «ФАКТЫ» решили организовать необычный проект «Один день из жизни лагеря» и привлечь в качестве эксперта 10-летнего Глеба из Киева (на фото в заголовке). Он будет заезжать в лагерь на один день, а после этого делиться впечатлениями.

И вот первый лагерь уже за плечами. 3 июня Глеб отправился в путешествие на яхте с компанией «Летучая Рыба» .

Вся команда во главе с капитаном Александрой Романовой плыла из Киева в Переяслав-Хмельницкий и обратно. Глеб пробыл в путешествии сутки: отчалил в районе Осокорков, переночевал на острове неподалеку от Украинки и высадился в Стайках Кагарлыкского района Киевской области. Вот его рассказ:

— В понедельник утром я приехал на яхту. Мне сказали взять с собой рюкзак с теплыми вещами, кепку, миску, ложку, кружку, спальник, каремат и что-нибудь погрызть. На ногах — кроксы, капитан сказала, этого будет достаточно. В поход отправлялись две яхты — наша желтенькая «Ботик» и сзади бело-желтая «Queen».

Я вообще-то думал, что яхты намного больше по размеру. А наша выглядела маленькой. Я еще удивился, как мы там поместимся? Но вместились все: капитан Александра, ее помощник Юрий, трое детей — 12-летний Марчелло, я и девочка Софа, она уже второй раз плавает.

Еще с нами был сын капитана Петя. Ему 16 лет, но он уже и сам капитанит, правда, на другом корабле. На яхту погрузили две палатки, кучу спальников и ковриков, еду, солнечные батареи, наши вещи и еще уйму всего. При этом осталось много места в каюте, чтобы посидеть, полежать или поиграть. Наша яхта пахла деревом, металлом, немножко — водорослями. В общем, здорово пахла, я такое очень люблю.

Поднялись на борт, раззнакомились. Нам провели короткий инструктаж — что можно и чего нельзя делать. Главное правило: не садиться на нос и не прыгать в воду без разрешения и спасательных жилетов.

Потом мы отчалили. Нас учили управлять яхтой — оказалось совсем несложно, хоть я в первый раз это делал. Когда поднимали парус, мы все по команде присаживались, чтобы нас не стукнуло по голове. Парус был очень красивый, алого цвета. Скорость нашего «Ботика» была 12 узлов — около 24 километров в час. Мне понравилось, что вода была близко — когда разрешали, можно было и ноги опустись, и перегнуться, чтобы сполоснуть руки или ложку.

Один раз я наклонился и уронил в воду солнечные очки. Сам виноват. Конечно, яхту не стали останавливать, чтобы подобрать их.

Меня совсем не укачивало. Когда я был ничем не занят, то смотрел, как работает помощник капитана: как он бросает или поднимает якорь, натягивает канаты, мотает узлы на «утку» (кнехт — железная тумба, на которую крепятся канаты. — Авт). На борту было много воды, чай. Перекусы — то, что взяли с собой. А плотно поели, уже когда высадились на острове. Пока капитан и его помощник перетаскивали нужные вещи с яхты, мы заготавливали дрова: нам дали топор, двуручную пилу с большими зубцами и настоящий мачете. Оказалось, им очень легко рубить дрова.

Потом Марчелло развел костер. Наша команда поставила треногу и скоро у нас уже был очень вкусный ужин: куриные грудки, поджаренные на решетке, макароны с соусом и салат. А на завтрак была овсянка со сгущенкой и сыром — объедение.

Мы много купались — и на острове, и еще по пути, прыгали с яхты в воду. Капитан сказала, что наша безопасность превыше всего, поэтому мы — даже те, кто, как я, умеют хорошо плавать, — были в спасательных жилетах.

После ужина любовались закатом — он был неимоверно красивый. Ночевали в палатках — в спальниках на карематах. Было не холодно, и главное, через толстые стенки палатки не залетали комары, мошки и оводы. Они, конечно, немножко испортили впечатление от отдыха, особенно оводы — за вечер меня ужалили трижды, не помогла даже мазь от комаров. Я вообще был не готов к такому количеству насекомых, даже брызгалки с собой не взял. А еще не ожидал, что так быстро обгорю на солнце. За день «подпалил» себе руки, шею и особенно колени — пока сидел на яхте. Но это мелочи. Мне все очень понравилось, я в восторге. И одного дня, конечно, мало. Хочется еще. Только если я поеду еще раз, экипируюсь получше.

К слову, по народным приметам купальный сезон открывается сразу после Вознесения (в 2019 году православные и грекокатолики отмечают Вознесение 6 июня). Купаться можно при любой погоде, простуда никому не грозит, говорят в народе.

Ранее, в преддверии купального сезона, «ФАКТЫ» рассказали, где в Киеве можно и где нельзя купаться: список пляжей.





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