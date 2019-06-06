Усик отказался от еще одного чемпионского пояса

Спорт

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик (16 побед, 12 из них — нокаутом) отказался от очередного чемпионского пояса. Следом за титулами WBA и WBC наш соотечественник лишился и звания чемпиона мира по версии WBO.

«Благодаря переходу чемпиона WBO Александра Усика в супертяжелый вес, временный чемпион Кшиштоф Гловацки (именно в поединке с поляком, который прошел в сентябре 2016 года, наш соотечественник завоевал титул. — Авт.) теперь признан новым чемпионом WBO в первом тяжелом весе», — заявил президент WBO Пако Валькарсель.

Добавим, что это было добровольным решением нашего чемпиона, о чем рассказал его промоутер Александр Красюк. «В ближайшее время мы откажемся от пояса WBO, зато WBO может объявить Усика обязательным претендентом на бой против чемпиона мира в супертяжелой весовой категории. А по IBF, то позиция этой организации неизвестна. Так или иначе, но Усик готов добровольно отдать все пояса. Зачем они ему нужны, если Александр намерен перейти в супертяжелую весовую категории?» — цитировало на днях функционера интернет-издание Оnlilne Еxpress.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик стал свидетелем поражения Джошуа от Руиса в Нью-Йорке.

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