- 13:50 Усик отказался от еще одного чемпионского пояса
- 13:47 На город в США обрушилась мощная пыльная буря: впечатляющее видео
- 13:47 Рада провалила увольнение Климкина и Полторака
- 13:44 В Украине снова взбунтовались зэки: что произошло в Пятихатках
- 13:37 Пришло время услышать конкретику: Порошенко снова потребовал от Зеленского ясности
- 13:33 «Джека Восьмеркина» больше нет: умер актер Александр Кузнецов
- 13:31 Вся техника на месте: заявление о "разграбленной" комнате в АП оказалось неправдой
- 13:09 Курсы доллара и евро резко снизились
- 13:02 Нидерланды – Англия: где смотреть онлайн полуфинал Лиги наций
- 12:50 Под Харьковом грабители взорвали банкомат: фото и видео с места ЧП
- 12:47 До +34: синоптик рассказала о погоде в выходные
- 12:44 Незаконное обогащение не рассматривается: Рада отказала Зеленскому
Усик отказался от еще одного чемпионского пояса
Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик (16 побед, 12 из них — нокаутом) отказался от очередного чемпионского пояса. Следом за титулами WBA и WBC наш соотечественник лишился и звания чемпиона мира по версии WBO.
«Благодаря переходу чемпиона WBO Александра Усика в супертяжелый вес, временный чемпион Кшиштоф Гловацки (именно в поединке с поляком, который прошел в сентябре 2016 года, наш соотечественник завоевал титул. — Авт.) теперь признан новым чемпионом WBO в первом тяжелом весе», — заявил президент WBO Пако Валькарсель.
Добавим, что это было добровольным решением нашего чемпиона, о чем рассказал его промоутер Александр Красюк. «В ближайшее время мы откажемся от пояса WBO, зато WBO может объявить Усика обязательным претендентом на бой против чемпиона мира в супертяжелой весовой категории. А по IBF, то позиция этой организации неизвестна. Так или иначе, но Усик готов добровольно отдать все пояса. Зачем они ему нужны, если Александр намерен перейти в супертяжелую весовую категории?» — цитировало на днях функционера интернет-издание Оnlilne Еxpress.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик стал свидетелем поражения Джошуа от Руиса в Нью-Йорке.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...