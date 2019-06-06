Общество

В судебном споре о ТМ «Корвалол» приоритет у «Фармака», а не у «Дарницы», — Юрий Радзиевский

Собственник свидетельства на торговую марку имеет право запрещать другим лицам использование обозначений для аналогичных товаров и услуг, если такие обозначения схожи с зарегистрированным знаком до степени смешения. Об этом на своей странице в сети Facebook написал юрист, управляющий партнер АО «Радзиевский и Яровой» Юрий Радзиевский.

«Согласно Конституции Украины и другим актам законодательства, право частной собственности является нерушимым и составляет основу правоотношений в сфере хозяйствования. Право собственности на объекты интеллектуальной собственности в равной мере с другими видами имущества гарантируется законом. Поскольку права ПАО «Фармак» на торговую марку «Корвалол Corvalolum» действуют с 01.12.2002 года, они должны иметь приоритет по отношению к торговой марке «Корвалол-Дарница», — написал Юрий Радзиевский.

Как сообщалось, в ноябре 2018 года Верховный суд направил дело в отношении хорошо известной марки «Корвалол Corvalolum» на рассмотрение Большой палаты Верховного суда.

В июле 2017 года аппеляционная палата МЭРТ признала хорошо известной в Украине торговую марку «Корвалол Corvalolum», принадлежащую ПАО «Фармак» .

Фармацевтическая компания «Дарница» (Киев), в свою очередь, отстаивала право выпускать собственный препарат «Корвалол» и обратилась в Хозяйственный суд Киева с требованием признать данное решение МЭРТ недействительным, среди прочего мотивировав исковые требования тем, что известность знака не подтверждается фактическими данными и доказательствами, содержащимися в материалах дела апелляционной палаты МЭРТ. Суд первой инстанции отказал «Дарнице» в удовлетворении иска, однако фармкомпания оспорила это решение в Хозяйственном апелляционном суде Киева, который удовлетворил иск.

Ранее «ФАКТЫ» писали о препарате «Корвалол», который был разработан еще в 1959 году на Киевском химико-фармацевтическом заводе им. М. В. Ломоносова. С 1991 года единственным производителем лекарства на постсоветском пространстве стала компания «Фармак», являющаяся правопреемником упомянутого завода.

«В 1996 году компания получила свидетельство на торговую марку „Корвалол“. Таким образом, только „Фармак“ имеет право производить препарат под этой торговой маркой в Украине и за границей», — сообщил директор по правовому обеспечению ПАО «Фармак» Дмитрий Таранчук.

По его словам, торговая марка «Корвалол» защищена в 15 странах Европы и средней Азии. В частности, в Германии, Польше, Литве, Эстонии, Молдове, Румынии, Грузии, Казахстане, Азербайджане, Армении и других государствах.



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