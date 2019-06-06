Строительство детсада в столице взяла под контроль депутат Киевсовета Муха

Украина

В ближайшее время городские власти Киева должны начать строительство детского сада на улице Бахмачской, 35. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила глава благотворительной организации «Фонд Александра Третьякова», депутат Киевсовета Виктория Муха. По ее словам, ситуацию со строительством садика она держит на личном контроле.

«Долгострой стоит там около 15 лет. Поэтому опасен для подростков, которые любили проводить там время. Мы несколько лет боролись, чтобы недостроенное помещение было передано в коммунальную собственность города. Затем добились передачи в район», — рассказала Виктория Муха.

По словам депутата, строительство дошкольного учреждения является особенным вызовом для нее. Она сообщила, что уже разработана проектно-сметная документация, пройдена экспертиза. Киевсовет принял решение о выделении земельного участка. В прошлом году на месте долгостроя был проведен демонтаж и подготовительные работы для строительства.

Во вторник, 4 июня, завершилась тендерная процедура и определен подрядчик. Теперь киевская власть ждет, пока пройдет 10 дней, отведенных на обжалование.

«Лично знаю, насколько жители района ждут этот садик. Район развивается, появляются новые дома, молодежь покупает квартиры. А с садиками — беда. Предполагается, что в дошкольном учреждении будет предусмотрено 130 мест для детей», — написала Муха.

Как депутат Киевсовета и председатель Постоянной комиссии по вопросам культуры, туризма и информационной политики она пообещала держать ситуацию на личном контроле и информировать жителей о ходе работы. Виктория Муха также выразила надежду, что уже в ближайшее время будет организована встреча жителей с заказчиком строительства КП «Спецжилфонд» и подрядной организацией, чтобы получить ответы на все вопросы.

На этот год на строительство детского сада на Бахмачской, 35 уже выделено 47 млн гривен.

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