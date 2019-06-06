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В центре Львова на девушку обрушилась часть фасада здания
Вечером 5 июня в центре Львова произошло опасное ЧП — 16-летняя девушка пострадала от падения на нее фрагмента фасада старинного здания по улице Федорова, 1. В настоящее время она госпитализирована во Львовскую больницу скорой помощи. Напомним, в конце мая практически в этом же месте на прохожую упал камень со здания.
Медики констатировали у жертвы инцидента закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ранение лба.
Состояние пострадавшей на данный момент оценивается как средней степени тяжести.
Полиция устанавливает обстоятельства случившегося, сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской областной администрации.
Напомним, «ФАКТЫ» неоднократно писали об аналогичных происществиях по всей территории Украины. Так, в Киеве 25 февраля прямо на тротуар обрушилась часть фасада отеля «Киев», едва не убив проходившую мимо женщину. К счастью, она не пострадала и отделалась испугом. А в апреле стена обрушилась на заводе в Лисичанске. Там под обломками погибла женщина.
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