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В центре Львова женщине на голову упал камень (фото)
Во Львове 27 мая в центре города около 13:00 на прохожую упал камень со здания и поранил ей голову. Об этом написал в Facebook депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.
«27.05.2019 в 13:00. Пр. Свободы В центре Львова возле Split на женщину упал камень и ранил голову», — написал он.
Как писали «ФАКТЫ», подобные случаи, к сожалению, не являются редкостью в украинских городах. Так, в Киеве 25 февраля прямо на тротуар обрушилась часть фасада отеля «Киев», едва не убив проходившую мимо женщину. К счастью, женщина не пострадала и отделалась испугом.
Незадолго до этого в Киеве на бульваре Тараса Шевченко, 36 обрушилась стена во дворе за рестораном.
А во Львове в феврале обвалилась стена трехэтажного дома по улице Лычаковской. На всех трех этажах здания были разрушены несущие конструкции и межэтажные перекрытия.
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— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…