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Сорванные крыши, поваленные столбы: в сети показали фото последствий мощного урагана под Херсоном
Херсонская область продолжает страдать от сильных ливней и ураганов. В сети показали последствия разгула стихии в поселке Козачьи Лагеря. По свидетельству очевидцев, там сносило крыши, падали столбы и деревья, и даже на церкви погнуло крест.
Село осталось света.
«Все в шоке. Люди не знают, как будут восстанавливать свои дома», — написала в Facebook местная жительница Янина Лебедева.
Она опубликовала фото с места событий.
Пострадавший храм
Один из пострадавших домов
Напомним, ранее в сеть попали фото из затопленной Новой Каховки на Херсонщине. Там через «худые» крыши вода залила магазины и жилые дома, а на дорогах тонули автомобили. Тем временем в аннексированном Крыму выпал град рекордного для полуострова размера.
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