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Происшествия

Сорванные крыши, поваленные столбы: в сети показали фото последствий мощного урагана под Херсоном

17:32 6 июня 2019 110
Сильный ливень
Инф. «ФАКТОВ»

Херсонская область продолжает страдать от сильных ливней и ураганов. В сети показали последствия разгула стихии в поселке Козачьи Лагеря. По свидетельству очевидцев, там сносило крыши, падали столбы и деревья, и даже на церкви погнуло крест.

Село осталось света.

«Все в шоке. Люди не знают, как будут восстанавливать свои дома», — написала в Facebook местная жительница Янина Лебедева.

Она опубликовала фото с места событий.

Пострадавший храм

Один из пострадавших домов

Напомним, ранее в сеть попали фото из затопленной Новой Каховки на Херсонщине. Там через «худые» крыши вода залила магазины и жилые дома, а на дорогах тонули автомобили. Тем временем в аннексированном Крыму выпал град рекордного для полуострова размера.

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