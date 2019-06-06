«Minsk is dead». Садовый предложил Зеленскому украинский формат вместо минского

Украина

«Президент Зеленский обещал новый формат. Минск — это НЕ новый формат», — написал на своей странице в Facebook лидер партии «Самопоміч» Андрей Садовый.

По словам политика, любые попытки построить мир на условиях минских соглашений означают капитуляцию.

«Минские соглашения (особенно в части особого статуса для Донбасса) были унизительными для Украины. А какими они могли быть, когда интересы Украины в переговорах „отстаивал“ Медведчук??? Внесение „особого статуса Донбасса“ в Конституцию в 2015 году (первое чтение) — дело рук неформальной коалиции БПП-НФ-Опоблок. „Самопоміч“ голосовала против», — написал Садовый.

Политик предложил украинский формат, который заключается в привлечении к переговорному процессу США, Великобритании и стран, для которых актуальна российская угроза (Польша, страны Балтии); усилении (а не ослабление) летальных возможностей украинской армии на линии соприкосновения; включении вопроса Крыма в повестку дня переговорного процесса.

«И давайте будем откровенны. Пока на свободе те, кто привел войну в Украине (Медведчук как маркер), мир не наступит», — подытожил Садовый.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter