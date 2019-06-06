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Подозреваемого в расстреле героя Небесной сотни выпустили из-под стражи
Киевский апелляционный суд отпустил под домашний арест снайпера Дмитрия Хмеля, которого подозревают в убийстве Героя Небесной сотни Александра Храпаченко. Напомним, генпрокурор Юрий Луценко обратился к Раде с призывом еще до выборов санкционировать заочный суд над виновными в расстрелах на Евромайдане.
В соответствии с решением суда, Хмель должен будет носить электронный браслет, сообщают Украинские Новости.
Бывший военнослужащий внутренних войск был взят под стражу в октябре 2018 года, поводом для ареста стали результаты экспертизы оружия, которую использовал Хмель 20 февраля 2014 года, когда на улице Институтской в Киеве был убит безоружный активист Храпаченко.
В комментариях к новости об этом украинцы выразили искреннее возмущение решением Фемиды.
«Что это за страна, которая за 5 лет убийцу не может посадить, ни доказать что-то», — возмущается Денис Тарасевич.
«Вот и всегда, отпускают, а потом жалуются, что в стране снова нет закона…», — пишет Рома Мельничук.
Напомним, 25 апреля в Святошинском суде Киева на заседании по делу о массовых расстрелах протестующих на Майдане 20 февраля 2014 года бывший командир спецподразделения внутренних войск «Омега» Анатолий Стрельченко рассказал, как получил распоряжение заместителя командующего на пробитие баррикады в направлении Майдана Независимости по улице Крещатик при помощи машины технического обслуживания и БТР-80.
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