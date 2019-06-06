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Происшествия

В Черновцах сильный ливень затопил железнодорожный вокзал: опубликованы фото и видео

20:56 6 июня 2019 55
Ливень в Черновцах
Инф. «ФАКТОВ»

В Черновцах после сильного ливня под водой оказались низинные улицы, а железнодорожный вокзал на улице Гагарина превратился в своеобразный остров.

Областные синоптики между тем уверяют, что даже тот факт, что за 20 минут в городе выпало 16 мм осадков, не является чем-то исключительным.

«Для сравнения: норма для первой декады июня — 41 мм. Ливень интенсивный, на метеорологическом языке он называется „значительным“», — сообщила начальника областного центра по гидрометеорологии Татьяна Негадайлова.

По информации местного издания Шпальта, во время ливня в городе перестали курсировать троллейбусы № 1, № 6 и № 8.

Напомним, «ФАКТЫ» сообщали о непоправимых последствиях разгула стихии на Западе Украины, где под воду ушло целое село, а также на Херсонщине, где местные жители в одночасье остались без крыши над головой.

После случившегося президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению последствий чрезвычайной ситуации природного характера.

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