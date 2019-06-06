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Е-декларирование доходов активистов: Конституционный суд принял важное решение
Конституционный суд Украины признал незаконными нормы закона «О предупреждении коррупции», которыми представителей общественных антикоррупционных организаций обязали подавать е-декларации. Соответствующее решение большинство судей было принято на заседании Палаты.
Представление в КСУ еще в июне 2018 года направляла уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова, а затем — народные депутаты.
По ее мнению, необходимость подачи е-деклараций об имущественном состоянии делает гражданское общество зависимым от власти, которую оно должно контролировать.
В своем Facebook Денисова отмечает, что антикоррупционные ограничения должны быть предусмотрены только для чиновников, а распространение этих обязательств на физических лиц противоречит правам и принципу верховенства права.
Напомним, отменить е-декларирование доходов активистов Раду призывали также послы стран G7 и экс-президент Украины Петр Порошенко.
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