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Политика

Е-декларирование доходов активистов: Конституционный суд принял важное решение

21:23 6 июня 2019 5
Конституционный суд
Инф. «ФАКТОВ»

Конституционный суд Украины признал незаконными нормы закона «О предупреждении коррупции», которыми представителей общественных антикоррупционных организаций обязали подавать е-декларации. Соответствующее решение большинство судей было принято на заседании Палаты.

Представление в КСУ еще в июне 2018 года направляла уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова, а затем — народные депутаты.

По ее мнению, необходимость подачи е-деклараций об имущественном состоянии делает гражданское общество зависимым от власти, которую оно должно контролировать.

В своем Facebook Денисова отмечает, что антикоррупционные ограничения должны быть предусмотрены только для чиновников, а распространение этих обязательств на физических лиц противоречит правам и принципу верховенства права.

Напомним, отменить е-декларирование доходов активистов Раду призывали также послы стран G7 и экс-президент Украины Петр Порошенко.

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