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Голландцы под присмотром снайперов не пустили сборную Англии в финал Лиги наций: видеообзор матча
В четверг, 6 июня, в португальском Гимарайнше состоялся второй полуфинал Лиги наций, в котором определился соперник команды Криштиану Роналду в решающем матче нового турнира УЕФА.
Нидерланды — Англия — 3:1 в дополнительное время (де Лихт, 73, Уокер, 97, в свои ворота, Промес, 114 — Рэшфорд, 32, с пенальти).
Нидерланды: Силлессен, де Лихт, ван Дейк, Бергвейн (Преппер, 91), Вейналдум, Бабел (Промес, 68), Депай, де Роон (ван де Беек, 68), Блинд, Ф. де Йонг (Строотман, 114), Думфрис.
Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Стерлинг, Санчо (Лингард, 61), Чилуэлл, Райс (Алли, 106), Делф (Хендерсон, 77), Баркли, Рэшфорд (Кейн, 46).
В день поединка в Гимарайнше городские школы закрылись раньше обычного, а в некоторых и вовсе был объявлен выходной. Такие меры были приняты, чтобы обеспечить безопасность перед прибытием в город фанатов сборной Англии. Некоторые уличные бары отказались от реализации алкогольных напитков, а дополнительные силы полиции были отправлены на улицы Гимарайнша для поддержания порядка. Повторения инцидентов, состоявшихся накануне в соседнем Порту, где произошли столкновения между фанатами английской сборной и полицией, никто не хотел. Более того, во время игры на крыше стадиона «Афонсу Энрике» располагались снайперы.
Снайпер на крыше стадиона «Афонсу Энрике»
Когда команды в последний раз противостояли друг другу в официальном поединке (на групповом этапе Евро-1996 Англия разгромила «оранжевых» — 4:1), семь участников матча в Гимарайнше, вышедших на поле с первых минут, еще даже не родились (голландцы де Лихт, Бергвейн и де Йонг, а также англичане Санчо, Чилуэлл, Райс и Рэшфорд).
Несмотря на серьезный статус поединка, главный тренер англичан Гарет Саутгейт не выпустил в стартовом составе ни одного из семи участников недавнего финала Лиги чемпионов (Роуза, Дайера, Алли и Кейна из «Тоттенхэма», а также Александера-Арнольда, Гомеса и Хендерсона из «Ливерпуля»).
Встреча началась с минуты молчания в память о бывшем президенте УЕФА Леннарте Йоханссоне, скончавшемся в возрасте 89 лет. Стартовая активность голландцев была перечеркнута грубой ошибкой 19-летнего капитана «Аякса» де Лихта, сбившего в своей штрафной площадке форварда «МЮ» Рэшфорда. Сам пострадавший и привел «приговор» в исполнение, уверенно реализовав пенальти.
Де Лихт исправился на 73-й минуте, когда после подачи Депая с углового точно пробил по воротам англичан головой, второй раз отличившись голом в оранжевой футболке национальной команды. На 83-й минуте вышедший на замену Лингард, казалось, вывел подопечных Саутгейта вперед, но французский рефери Тюрпен после обращения к VAR отменил взятие ворот из-за офсайда.
В итоге выяснение отношений перенеслось в овертайм, в котором сначала гол в свои ворота привез защитник англичан Стоунз (взятие ворот записали, как автогол Уокера), а позже в своих владениях «отличился» Баркли — Промес забивал уже в пустые ворота.
Видеообзор первого тайма
Видеообзор второго тайма
В воскресенье, 9 июня, возглавляемая знаменитым Рональдом Куманом сборная Нидерландов сыграет в финале Лиги наций с Португалией (в 21:45). А несколькими часами раньше (в 16:00) Швейцария и Англия определят обладателя «бронзы» нового турнира УЕФА.
Напомним, что победитель первого розыгрыша Лиги наций, кроме 71-сантиметрового трофея из стерлингового серебра, получит также 10,5 млн евро призовых от УЕФА (финалист — 9 млн евро, третье место — 8 млн, четвертое — 7 млн).
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Фото Getty Images
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