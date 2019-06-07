Мама Илона Маска появилась на публике в наряде от украинского дизайнера

Мир

71-летняя мать предпринимателя Илона Маска Мэй Маск приняла участие в глобальном форуме Health Summit в Нью-Йорке, где рассказывала о питании, модельном бизнесе и о том, как индустрия здравоохранения может достичь людей старше 50 лет в социальных сетях. Об этом пишет ТСН.

Издание отмечает, что Мэй Маск появилась на саммите в костюме украинского бренда Darja Donezz, о чем она сообщила на своей странице в Instagram. Основательница и руководительница бренда — Дарья Донец, дизайнер из Донецка, которая сейчас живет и работает в Киеве.

На своей странице в Facebook Дарья написала, что она плакала и смеялась, когда получила ответ от стилиста Мэй Маск, что им нравятся изделия ее бренда.

«Когда я попросила свою команду попробовать написать Мэй Маск, то ее положительный ответ казался фантастикой. Моё восхищение ею не имеет границ и, если случится чудо, то я поверю в свою работу еще больше и это даст силы идти дальше в направлении стрелки моего компаса», — написала Дарья.

Как известно, это не первый случай, когда известные люди на Западе одеваются в наряды от украинских дизайнеров. Так, звезда сериала «Игра престолов» Софи Тернер, которая неожиданно вышла замуж в Лас-Вегасе за музыканта Джо Джонаса, выбрала в качестве свадебного наряда шелковый белый комбинезон украинского бренда BEVZA.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», раскрепощенная топ-модель Эмили Ратаковски выгуляла в прошлом году в Милане соблазнительный наряд от украинского дизайнера.

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