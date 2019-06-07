В стиле Мэрилин Монро: Линдси Лохан взорвала Сеть «неприличным» снимком

Шоу-бизнес

Фанаты Линдси Лохан потрясены — новое фото актрисы представило ее в совершенно непривычном виде. С одной стороны, Лохан, в отличие от многих других красоток из шоу-бизнеса, раньше никогда не позволяла себе таких рискованных снимков. А с другой — она уже давно не получала столько комплиментов в адрес своей фигуры, пишет Семь дней.

Причиной бурной реакции поклонников Линдси стало новое фото в ее блоге. Для этого снимка актриса преобразилась: она предстала в платиновом парике — в стиле Мэрилин Монро, скопировав одну из последних фотосессий актрисы. Но самым пикантным стало то, что она позировала для этого снимка полностью обнаженной, не считая туфелек на высоченном каблуке.

«Результат здорового образа жизни!» — подписала Линдси это фото. Ее стройная фигура и плоский живот действительно впечатлили, ведь еще в прошлом году Лохан была далеко не в идеальной форме.

Ясно, что эта фотография адресована скорее режиссерам и продюсерам, а не обычным фанатам. Мол, посмотрите в какой я форме, почему бы вам не пригласить меня в какой-нибудь новый фильм? Сейчас Лохан нигде не снимается, зато работает в студии звукозаписи. Актриса, похоже, рассчитывает порадовать поклонников новым альбомом. Это будет уже третий альбом Линдси. Свой первый опус она представила публике еще в 2004-м, причем он продавался очень неплохо. Второй альбом вышел год спустя, правда был встречен публикой уже гораздо прохладнее.

А еще в этом году на экраны вышел первый за последние несколько лет полнометражный фильм с ее участием — мистический триллер «Среди теней», который стал уже 54-ой работой 32-летней Линдси. Впрочем, удивляться этому не приходится — ведь Лохан дебютировала, как актриса в возрасте 6 лет, а в 9 стала звездой — благодаря фильму «Ловушка для родителей», где сыграла сразу две роли — сестер близняшек.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в прошлом году Линдси Лохан избили в Москве.

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