Украина

Это преступление: генерал объяснил, как военные будут исполнять приказ Зеленского о прекращении огня на Донбассе

Если украинские военные в районе операции Объединенных сил получат от командования приказ не открывать ответный огонь, они будут выполнять распоряжение. Игнорировать приказ командира — военное преступление, а люди, которые заранее планируют не выполнять приказы, ведут себя безответственно. Такую позицию в интервью «ФАКТАМ» озвучил генерал-лейтенант Игорь Романенко, бывший замначальника генерального штаба ВСУ.

«Что значит для военного не выполнить приказ? Это же военное преступление!» — напоминает Романенко.

Комментарий генерала появился после того, как на переговорах в Минске прозвучала идея запретить украинским военным на Донбассе открывать ответный огонь. Эту инициативу в Украине встретили в штыки и сравнили с капитуляцией.

По словам Романенко, одностороннее прекращение огня военные воспринимают как очень тяжелое решение. Но в любом случае все зависит от приказа.

При этом генерал-лейтенант признает, что, возможно, действительно пришло время для какой-то новой тактики достижения мира на Донбассе. «Да, мы прилагаем все усилия, чтобы достигнуть мира и вернуть наши территории. Путин все это видит, но ничего не делает в ответ. Но мы понимаем, что тактику достижения мира надо менять. Вторая мировая война на нашей территории длилась четыре года. А у нас война идет уже шестой год. Нужно что-то делать», — подытожил он.

Что думают об итогах Минских переговорах политики, эксперты и сами военные, читайте в материале «ФАКТОВ» «Отказ стрелять в ответ не прекратит войну: чем грозят Украине мирные шаги Зеленского по Донбассу».

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